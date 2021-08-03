Fliesen reinigen

Hygienisch reinigen mit dem Dampfreiniger

Eine echte Alternative zum mechanischen Bodenwischer sind Dampfreiniger. Sie produzieren heißen Wasserdampf und arbeiten dadurch besonders hygienisch. Durch die hohen Temperaturen werden bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren beseitigt, ganz ohne chemische Reinigungsmittel. Der heiße Wasserdampf löst auch hartnäckige Verschmutzungen und ist fettlösend, so kann der Dampfreiniger seine Stärken besonders gut in der Küche ausspielen. Dampfreiniger eignen sich auch für Allergier und Familien mit kleinen Kindern, die auf dem Boden nicht mit aggressiven Mitteln in Kontakt kommen sollen. Da die Dampferzeugung das Wasser entmineralisiert, hinterlässt der Wasserdampf weder Kalkrückstände noch Putzstreifen. Durch die Hitze trocknet der Boden zügig und ist schneller wieder begehbar.

Zum Reinigen der Fliesen kommen passende Wischbezüge für die Boden- oder Handdüse zum Einsatz. Wie beim Nasswischen sollten auf Feinsteinzeugfliesen Bezüge aus Mikrofaser genutzt werden. Die Boden- oder Handdüse nach der Dampffreigabe zügig in überlappenden Bahnen hin und her schieben. Dabei nur so viel Dampf zugegeben, wie zum Lösen der Verschmutzungen nötig ist. Der gelöste Schmutz wird vom Tuch aufgenommen, die verschmutzten Bezüge sollten daher regelmäßig gewechselt werden. Um die Fugen sauber zu bekommen, die Bodendüse kreuzweise über die zu reinigende Fläche führen. Für die Grundreinigung können die Fugen auch separat gereinigt werden.

Bei der ersten Reinigung mit dem Dampfreiniger kann es zur Bildung von Schlieren kommen. Diese entstehen durch Reinigungsmittelrückstände und werden durch mehrmaliges Wischen mit dem Dampfreiniger beseitigt.