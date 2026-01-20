Bodenreinigung Stein RM 537, 500ml

Bodenreiniger RM 537 für ein streifenfreies Ergebnis auf Fliesen, Stein und Naturstein. Entfernt effektiv und schonend Laufspuren und eignet sich bei Bedarf auch für Vinyl, PVC und Linoleum.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Anwendungsgebiete
  • Fliesen
  • Steinoberflächen
  • PVC-Böden
  • Linoleumböden
  • Vinyl