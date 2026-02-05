Spritzer und Flecken bis an den Rand entfernen – und das ganz ohne Eimer und ohne müheloses Schrubben. Geht nicht? Geht doch! Der elektrische Wischmopp EWM 2 mit 2 Tanks macht es möglich – und herkömmliche Wischmopps damit überflüssig. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser befeuchtet, während der aufgenommene Schmutz im Schmutzwassertank landet. Die Hygienic!Spin Technologie beseitigt so bis zu 99 % aller Bakterien** und die Böden sind danach um 20 Prozent sauberer als mit herkömmlichen Wischmopps.* Aufgrund seiner schlanken Bauform und des wendigen Drehgelenks kommt der EWM 2 auch perfekt unter Möbelstücke und lässt sich zudem platzsparend verstauen. Die Bodentrocknungszeit beträgt nur circa 2 Minuten, wodurch er sich völlig sorgenfrei auf allen Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett, Laminat, PVC und Vinyl) anwenden lässt. Der starke Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von circa 20 Minuten. Damit reinigt der Wischer bis zu 60 m² Bodenfläche.