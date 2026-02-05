Erleben Sie strahlende Sauberkeit mit dem FCV 3 Natural N und reinigen Sie dank Natürlichem Bodenreiniger RM 538N besonders umweltschonend! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 3 Reinigungsmodi – vom Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Zudem bieten der ausdauernde Akku mit bis zu 30 Minuten Laufzeit für die Reinigung von bis zu 130 Quadratmetern ohne Arbeitsunterbrechung sowie die integrierte Selbstreinigungsfunktion maximalen Komfort – für eine einfache Reinigung ganz ohne Schmutzkontakt.