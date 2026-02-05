FCV 3 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – saugen, wischen, trocknen: der vielseitige Saugwischer FCV 3 mit 30 min Akkulaufzeit, Advanced!Power Modus und natürlichem Reiniger – ideal für Hartböden und Teppiche.
Erleben Sie strahlende Sauberkeit mit dem FCV 3 Natural N und reinigen Sie dank Natürlichem Bodenreiniger RM 538N besonders umweltschonend! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 3 Reinigungsmodi – vom Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Zudem bieten der ausdauernde Akku mit bis zu 30 Minuten Laufzeit für die Reinigung von bis zu 130 Quadratmetern ohne Arbeitsunterbrechung sowie die integrierte Selbstreinigungsfunktion maximalen Komfort – für eine einfache Reinigung ganz ohne Schmutzkontakt.
Merkmale und Vorteile
3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknenSpart bis zu 50 % Zeit* bei der Reinigung und garantiert perfekte Sauberkeit! Dank der integrierten Saugfunktion ohne Vorsaugen. 3 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz – selbst hartnäckigste Verschmutzungen und große Flüssigkeitsmengen sind kein Problem. Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand – im Trockenmodus auch auf Teppichen und Läufern.
Effektive Hygienic!Spin TechnologieEntfernt nachweislich 99 %** aller Bakterien für ein hygienisches und sauberes Zuhause. Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse. Cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserzufuhr und getrennte Schmutzwasseraufnahme.
Ultra starker Advanced!Power ModusBeseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 60 % höherer Saugleistung und 20 % höherer Wasserausbringung im Vergleich zum Standardmodus. Böden trocknen im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.
Wirkungsvolles 2-stufiges Duo!Pure Filtersystem
- Mehrstufiges Filtersystem schützt den Motor zuverlässig vor Nässe.
- Exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter – fängt selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv ein.
- Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.
Effizienter Comfort!Cell Lithium-Ionen-Akku
- Beeindruckende Reinigungsleistung durch hohe Drehzahlen und optimale Saug- und Wischleistungen.
- Maximale Bewegungsfreiheit mit bis zu 30 min Akkulaufzeit – ideal für Flächen mit bis zu 130 m².
- Schneller und nachhaltiger Akkutausch im Servicefall – schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Komfortable Reinigung mit LED-Anzeige
- Wichtige Informationen wie Restlaufzeit oder Reinigungsmodus immer im Blick.
- Intelligente Tanklevelüberwachung mit Überlaufschutz und automatischer Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks.
- Einfache Tankentleerung und -befüllung – für ein Reinigen ohne Schmutzkontakt.
Hygienische System!Clean Selbstreinigungsfunktion
- Effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute – für eine schnelle und komfortable Reinigung ohne Schmutzkontakt.
- Praktische Aufbewahrung des Geräts und der Zubehöre bei gleichzeitigem Laden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|130
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|800
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|425
|Nennleistungsaufnahme (W)
|160
|Antrieb
|Bürstenmotor
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|240
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|2
|Akkuspannung (V)
|21,6
|Akkulaufzeit (min)
|max. 30
|Akkuladezeit (min)
|180
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. /
** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor. /
*** Der Advanced!Power Modus beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 60 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent höherer Wassermenge im Vergleich zum Standardmodus.
Lieferumfang
- Universalwalze: 1 Stück
- Reinigungsmittel: Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, 500 ml
- Lade-, Park- und Reinigungsstation
- Reinigungsbürste
- Flachfaltenfilter: 1 Stück
- Schwammfilter: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Dual-Filtersystem
- Selbstreinigungsmodus
- Standardmodus
- Powermodus
- Trockenmodus
- Füllstandsanzeige für Schmutzwassertank
- Transporträder
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Auf niederflorigen Teppichen
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
- Flüssigkeiten
- Tierhaare
Zubehör
Reinigungsmittel
FCV 3 Natural N Ersatzteile
