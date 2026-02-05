FCV 4 Dry
3-in-1 Xtra!Clean – saugen, wischen, trocknen: der smarte Saugwischer FCV 4 Dry mit 45 min Akkulaufzeit und Dynamic!Control Schmutzsensor und Trocknungsstation – auch für Teppiche.
Entdecken Sie den FCV 4 Dry – das Multitalent mit Thermo!Dry Trocknungsstation, das Ihre Bodenreinigung revolutioniert! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 4 Reinigungsmodi – vom Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor über den cleveren Stair!Assist Treppenmodus und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Der leistungsstarke BLDC-Motor und der ausdauernde Akku mit bis zu 45 Minuten Laufzeit reinigen bis zu 200 Quadratmeter ohne Arbeitsunterbrechung. Zudem bieten ein 3,2-Zoll Vision!Clean Display, eine Auto-Start-Stopp-Funktion und die effektive Selbstreinigungsfunktion mit Thermo!Dry Heißtrocknung sowie eine waschbare Pure!Roll® Walze maximalen Komfort – ganz ohne Schmutzkontakt.
Merkmale und Vorteile
3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknenSpart bis zu 50 % Zeit* bei der Reinigung und garantiert perfekte Sauberkeit! Dank der integrierten Saugfunktion ohne Vorsaugen. 4 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz – selbst hartnäckigste Verschmutzungen und große Flüssigkeitsmengen sind kein Problem. Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand – im Trockenmodus auch auf Teppichen und Läufern.
Effektive Hygienic!Spin TechnologieEntfernt nachweislich 99 %** aller Bakterien für ein hygienisches und sauberes Zuhause. Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse. Cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserzufuhr und getrennte Schmutzwasseraufnahme.
Intelligente Reinigung mit Dynamic!Control und Vision!CleanIntelligenter Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor passt Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an – für maximale Laufzeit. Wichtige Informationen wie Restlaufzeit oder Reinigungsmodus immer im Blick auf dem großen 3,2-Zoll Vision!Clean Display. Intelligente Tanklevelüberwachung mit Überlaufschutz und automatischer Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks.
Cleverer Stair!Assist Reinigungsmodus und Auto-Start-Stopp
- Unkomplizierte Arbeitsunterbrechungen dank der Auto-Start-Stopp-Funktion – jederzeit und überall.
- Mühelose Reinigung von Treppen und engen Bereichen in allen Positionen, sogar im 90°-Winkel, dank des Stair!Assist-Treppenmodus mit deaktivierter Auto-Start-Stopp-Funktion.
Ultra starker Advanced!Power Modus
- Beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 100 % höherer Saugleistung und 20 % höherer Wasserausbringung als im Auto-Modus.
- Böden trocknen im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.
Kraftvoller BLDC-Motor und effizienter Comfort!Cell Akku
- Modernste, bürstenlose Motortechnologie für eine lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und eine beeindruckende Saug- und Wischleistung mit hohen Drehzahlen.
- Maximale Bewegungsfreiheit mit bis zu 45 min Akkulaufzeit – ideal für Flächen mit bis zu 200 m².
- Schneller und nachhaltiger Akkutausch im Servicefall – schont den Geldbeutel und die Umwelt.
Wirkungsvolles 2-stufiges Duo!Pure Filtersystem
- Mehrstufiges Filtersystem schützt den Motor zuverlässig vor Nässe.
- Exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter – fängt selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv ein.
- Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.
System!Clean Selbstreinigung, Thermo!Dry und Pure!Roll Walze
- Effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute und komfortable Heißlufttrocknung der Walze – für eine schnelle und komfortable Reinigung ohne Schmutzkontakt.
- Praktische Heißlufttrocknung der wasserführenden Teile und der Walze mit 70 °C heißer Luft – für eine hygienische und saubere Geräteaufbewahrung ohne Geruchsbildung.
- Hygienische Pure!Roll® Walzenreinigung in der Waschmaschine bei 60 °C.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|200
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|750
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|450
|Nennleistungsaufnahme (W)
|180
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|250
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|min. 2
|Akkuspannung (V)
|18
|Akkulaufzeit (min)
|max. 45
|Akkuladezeit (min)
|240
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Die Kärcher Saugwischer ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Böden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann. /
** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor. /
*** Der Advanced!Power Modus beseitigt selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mit 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent höherer Wassermenge im Vergleich zum Auto-Modus.
Lieferumfang
- Universalwalze: 1 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 30 ml
- Lade-, Park- und Reinigungsstation mit Trocknungsfunktion
- Reinigungsbürste
- Flachfaltenfilter: 1 Stück
- Schwammfilter: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Dual-Filtersystem
- Selbstreinigungsmodus
- Automatikmodus
- Treppenmodus
- Powermodus
- Trockenmodus
- Füllstandsanzeige für Frischwassertank
- Füllstandsanzeige für Schmutzwassertank
- Transporträder
- Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Auf niederflorigen Teppichen
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Grober Schmutz
- Feiner Schmutz
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
- Flüssigkeiten
- Tierhaare
Zubehör
Reinigungsmittel
FCV 4 Dry Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.