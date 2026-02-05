Entdecken Sie den FCV 4 Dry – das Multitalent mit Thermo!Dry Trocknungsstation, das Ihre Bodenreinigung revolutioniert! Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit*. Wählen Sie aus 4 Reinigungsmodi – vom Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor über den cleveren Stair!Assist Treppenmodus und Trockenmodus bis zum kraftvollen Advanced!Power Modus*** – und besiegen Sie jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien** und sorgt so für hygienische Sauberkeit. Der leistungsstarke BLDC-Motor und der ausdauernde Akku mit bis zu 45 Minuten Laufzeit reinigen bis zu 200 Quadratmeter ohne Arbeitsunterbrechung. Zudem bieten ein 3,2-Zoll Vision!Clean Display, eine Auto-Start-Stopp-Funktion und die effektive Selbstreinigungsfunktion mit Thermo!Dry Heißtrocknung sowie eine waschbare Pure!Roll® Walze maximalen Komfort – ganz ohne Schmutzkontakt.