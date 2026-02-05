Saubere Böden auf Knopfdruck: Ab sofort erledigt der smarte Wischroboter RCF 3 das sonst mühsame und zeitaufwendige Nasswischen von Hartböden. Dank der bewährten FC-Walzentechnologie entfernt der RCF 3 nicht nur hartnäckigen Schmutz oder eingetrocknete Flüssigkeiten, sondern auch losen Staub und trockene Krümel. Dabei erkennt er automatisch Teppiche und umfährt diese geschickt. Der RCF 3 verfügt über 2 Tanks, die es ihm ermöglichen, stetig frisches Wasser auf die Walze zu bringen und das Schmutzwasser separat zu sammeln. Leichter, trockener Schmutz wird mühelos mit aufgenommen und ebenfalls in den Schmutzwassertank befördert. Mit der praktischen App-Steuerung können verschiedene Reinigungsmodi eingestellt werden. Der Roboter lässt sich damit sehr flexibel an die verschiedensten Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Zur Reinigung wird der Roboter bequem per App gestartet oder über Knopfdruck am Gerät. Benötigt der RCF 3 Hilfe, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe oder über die App mit.