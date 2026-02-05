RCF 3
Der RCF 3 wischt Hartböden vollkommen autonom und liefert dank FC-Walzentechnologie hervorragende Ergebnisse. Ausgestattet mit einer Teppicherkennung ist er für jeden Haushalt einsatzbereit.
Saubere Böden auf Knopfdruck: Ab sofort erledigt der smarte Wischroboter RCF 3 das sonst mühsame und zeitaufwendige Nasswischen von Hartböden. Dank der bewährten FC-Walzentechnologie entfernt der RCF 3 nicht nur hartnäckigen Schmutz oder eingetrocknete Flüssigkeiten, sondern auch losen Staub und trockene Krümel. Dabei erkennt er automatisch Teppiche und umfährt diese geschickt. Der RCF 3 verfügt über 2 Tanks, die es ihm ermöglichen, stetig frisches Wasser auf die Walze zu bringen und das Schmutzwasser separat zu sammeln. Leichter, trockener Schmutz wird mühelos mit aufgenommen und ebenfalls in den Schmutzwassertank befördert. Mit der praktischen App-Steuerung können verschiedene Reinigungsmodi eingestellt werden. Der Roboter lässt sich damit sehr flexibel an die verschiedensten Bedürfnisse und Anforderungen anpassen. Zur Reinigung wird der Roboter bequem per App gestartet oder über Knopfdruck am Gerät. Benötigt der RCF 3 Hilfe, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe oder über die App mit.
Merkmale und Vorteile
FC-WalzentechnologieDer Wischroboter RCF 3 arbeitet mit der bewährten Kärcher Walzentechnologie, die für eine besonders gründliche Nassreinigung von Hartböden sorgt. Leichter, trockener Schmutz, z. B. Staubflusen, kleine Krümel oder Straßenschmutz, wird direkt während des Nasswischens aufgenommen und mit dem benutzten Wischwasser im Schmutzwassertank gesammelt. Die Walzentechnologie mit kontinuierlicher Abreinigung der Walze und das 2-Tank-System sorgen für ein optimales Ergebnis auch auf größeren Flächen, da stets mit einer sauberen Walze gearbeitet wird.
2-Tank-System mit FüllstandsanzeigenMit cleverem 2-Tank-System: Die Mikrofaserwalze wird stetig mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet. Das benutzte Wasser und der Schmutz werden im 2. Tank gesammelt. Die Tank-Füllstandsanzeigen geben Auskunft, ob der Schmutzwassertank voll oder der Frischwassertank leer ist. In beiden Fällen unterbricht der Roboter seine Arbeit und fährt zur Ladestation zurück. Die Anzeige erfolgt über LEDs visuell direkt am Reinigungsroboter und zusätzlich auch über eine Benachrichtigung in der App.
Teppicherkennung und -vermeidungTeppichflächen erkennt der RCF 3 mit seinem Ultraschallsensor automatisch und zeichnet sie in der Karte in der App ein. Während der Reinigung umfährt der Roboter die Teppichböden mit einer cleveren Fahrstrategie und verhindert, dass diese nass werden. Bei Bedarf kann die Teppichvermeidung auch per App deaktiviert werden, sodass der Wischroboter alle Flächen überfährt – auch niederflorige Teppiche.
Selbstreinigungsfunktion der Walze
- An der Abstreifkante wird die Walze während der Reinigungsfahrt kontinuierlich vom Schmutz befreit, der zuverlässig am Haarkamm gesammelt oder in den Schmutzwassertank befördert wird.
- Beste Reinigungsergebnisse mit bewährter Walzentechnologie und 2-Tank-System: Schmutzwasser und Partikel werden während der Reinigungsfahrt von der Walze entfernt. Ideal auch für größere Flächen.
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Die App ermöglicht die ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Präzise Kartierung der vorhandenen Böden und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten in der App
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Festlegen von Zonen, die nicht befahren und nicht gereinigt werden sollen (z. B. Teppiche, Spielbereiche sowie größere Hindernisse) oder die gezielt angefahren und individuell gewischt werden sollen.
- Definition individueller Reinigungseinstellungen (Reinigungsintensität, Wassermenge, Anzahl der Überfahrten) für bestimmte Räume oder Bereiche je nach Reinigungsanforderung oder Verschmutzungsgrad.
Timer-Funktion
- Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen über die App.
- Der RCF 3 startet Reinigungsfahrten selbstständig auf Grundlage der festgelegten Termine.
Sprachausgabe
- Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder den aktuellen Status meldet der RCF 3 per Sprachausgabe.
- Benötigt der Wischroboter Hilfe oder Service, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Absturzsensoren
- Die Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RCF 3 z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt.
- Die Sensoren scannen kontinuierlich den Boden. Wird ein größerer Absatz oder eine ähnliche Gefahr erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der Home Robots App auf dem Smartphone und dem Wischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Wischroboter und App. Zudem wird die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|180
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|120
|Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²)
|80
|Frischwassertank (ml)
|430
|Schmutzwassertank (ml)
|115
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht Wischroboter (kg)
|4,5
|Gewicht Ladestation (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,2
|Höhe Roboter (mm)
|120
|Durchmesser Roboter (mm)
|340
|Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
|142 x 153 x 124
Lieferumfang
- Mikrofaserwalze: 2 Stück
- Reinigungswerkzeug
- Frischwassertank
- Schmutzwassertank
- Ladestation
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Absturzsensoren
- Teppichsensor
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Reinigungsmodi: Nassreinigung/ Automatik/ Spot
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
Zubehör
Reinigungsmittel
RCF 3 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.