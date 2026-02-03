EDI 4
Entfernt selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug: der elektrische Eiskratzer EDI 4 mit rotierender Abtragsscheibe.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen. Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein. Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers sowie die Schutzkappe ermöglichen eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Merkmale und Vorteile
Rotierende Scheibe mit stabilen KunststoffklingenDie schlagfeste Abtragsscheibe entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.
Aufsatzwechsel möglichDie Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-ZellenEine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.
Einfaches Handling
- Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.
LED-Leuchtanzeige am Gerät
- Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Inklusive Schutzkappe
- Für sichere Handhabung und Verstauung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkulaufzeit (min)
|15
|Akkuladezeit (h)
|3
|Scheibendurchmesser (mm)
|100
|Scheibendrehzahl (U/min)
|500
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 124 x 110
Lieferumfang
- Lithium-Ionen-Akku
- Akkuladekabel
- Schutzkappe
- Abtragsscheibe
Videos
Anwendungsgebiete
- Autoscheiben
Zubehör
EDI 4 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Auszeichnungen
Testurteil "Gut (Note 1,6)" von TestMagazine.de
Im Praxistest des Online-Portals "TestMagazine" wurde der EDI 4 umfangreich geprüft und mit dem Testurteil "Gut (1,6)" ausgezeichnet.