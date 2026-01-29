Kein Staubsaugen vor dem Wischen mehr! Dank zwei gegenläufig rotierender Duo!Move Walzenpaare und Hygienic!Spin+ Funktion beseitigt unser Akku-Hartbodenreiniger FC 7 Cordless bis zu 99,9 % aller Bakterien*** und entfernt zudem trockenen und feuchten Alltagsschmutz mühelos und schnell von allen Hartböden – dank zuschaltbarer Boost-Funktion auch in sehr hartnäckigen Fällen und immer sauber bis an den Rand. Selbst Haare werden dank der Haarfilter aufgenommen. Dabei sind bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung** im Vergleich zur herkömmlichen Methode und gut 20 Prozent bessere Reinigungsergebnisse gegenüber einem normalen Wischmopp* möglich. Dank des entstehenden Hover-Effekts schwebt das Gerät förmlich über den Boden, sodass Sie weniger Kraft aufwenden müssen. Bis zu 175 m² Fläche unempfindlicher Hartböden und Fugen schafft der leistungsstarke Akku bei 45 Minuten Laufzeit. Das 180° Pass!Under Design sorgt für perfekte Unterfahrbarkeit von Möbeln. Wassermenge sowie Rotationsgeschwindigkeit der automatisch befeuchteten Walzen sind passend zum Boden in zwei Reinigungslevel einstellbar.