Der Hartbodenreiniger FC 7 Cordless nimmt sowohl trockenen als auch feuchten Alltagsschmutz in nur einem Schritt auf. Saugen vor dem Wischen ist nicht mehr nötig, was 50 % Zeit** spart. Seine 4-Walzen-Technologie mit gegenläufiger Rotation ermöglicht schnelles und effektives Reinigen mit hoher Schmutzlösung sowie ein sanftes Gleiten über den Boden. Selbst Haare werden dank des Haarfilters problemlos aufgenommen. Die Böden sind nach der Reinigung bis zu 20 % sauberer als bei herkömmlichen Wischmopps* – bis unmittelbar an den Rand. Das lästige Eimerschleppen bleibt für immer erspart, da der Hartbodenreiniger sowohl einen Frisch- als auch einen Schmutzwassertank enthält. Auch Schmutzkontakt gehört der Vergangenheit an, da die Walzen permanent mit frischem Wasser befeuchtet werden und das Schmutzwasser direkt im Schmutzwassertank landet. Wassermenge sowie Rotationsgeschwindigkeit der Walzen lassen sich passend zum Boden in 2 Reinigungsmodi einstellen. Zudem gibt es eine Boost-Funktion gegen hartnäckigen Schmutz. Die Akkulaufzeit beträgt 45 Minuten, was einer Reinigungsfläche von ca. 175 m² entspricht. Das Gerät eignet sich für sämtliche Hartböden (Fliesen, Parkett, Laminat, PVC, Vinyl).