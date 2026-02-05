FC 7 Cordless
Nie mehr saugen vor dem Wischen: Der Hartbodenreiniger FC 7 Cordless entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt. So spart er bis zu 50 Prozent Zeit**.
Der Hartbodenreiniger FC 7 Cordless nimmt sowohl trockenen als auch feuchten Alltagsschmutz in nur einem Schritt auf. Saugen vor dem Wischen ist nicht mehr nötig, was 50 % Zeit** spart. Seine 4-Walzen-Technologie mit gegenläufiger Rotation ermöglicht schnelles und effektives Reinigen mit hoher Schmutzlösung sowie ein sanftes Gleiten über den Boden. Selbst Haare werden dank des Haarfilters problemlos aufgenommen. Die Böden sind nach der Reinigung bis zu 20 % sauberer als bei herkömmlichen Wischmopps* – bis unmittelbar an den Rand. Das lästige Eimerschleppen bleibt für immer erspart, da der Hartbodenreiniger sowohl einen Frisch- als auch einen Schmutzwassertank enthält. Auch Schmutzkontakt gehört der Vergangenheit an, da die Walzen permanent mit frischem Wasser befeuchtet werden und das Schmutzwasser direkt im Schmutzwassertank landet. Wassermenge sowie Rotationsgeschwindigkeit der Walzen lassen sich passend zum Boden in 2 Reinigungsmodi einstellen. Zudem gibt es eine Boost-Funktion gegen hartnäckigen Schmutz. Die Akkulaufzeit beträgt 45 Minuten, was einer Reinigungsfläche von ca. 175 m² entspricht. Das Gerät eignet sich für sämtliche Hartböden (Fliesen, Parkett, Laminat, PVC, Vinyl).
Merkmale und Vorteile
All-in-one: Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt50 Prozent Zeitersparnis**: 4-Walzen-Technologie ermöglicht Wischen ohne lästiges Vorsaugen. Optimale Haaraufnahme durch integrierte Haarfilter. Reinigt bis unmittelbar an den Rand.
Wischen ist 20 Prozent* sauberer als mit Wischmopp und deutlich komfortabler2-Tank-System: permanente Befeuchtung der Walzen aus dem Frischwassertank, während der Schmutz im Schmutzwassertank gesammelt wird. Mühelos: kein Eimerschleppen, kein händisches Auswringen des Bodentuchs, kein Schrubben. Walzen in Waschmaschine bei 60 °C waschbar.
Zwei verschiedene Reinigungsmodi plus Boost-FunktionWalzenrotation und Wassermenge je nach Schmutz- und Bodenart einstellbar, zusätzliche Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz. Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein- und Keramikfliesen sowie PVC, Vinyl. Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar.
Ca. 45 Minuten Laufzeit dank des starken Lithium-Ionen-Akkus
- Höchste Bewegungsfreiheit beim Reinigen dank Unabhängigkeit von der Steckdose – kein Steckdosenwechsel mehr erforderlich.
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige.
Selbststehend und leicht manövrierbar
- Praktisch für Arbeitsunterbrechungen: Gerät steht alleine.
- Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum.
- 4 gegenläufig rotierende Walzen sorgen für sanftes und müheloses Gleiten über den Boden.
Intelligente Tanklevelüberwachung
- Optisches und akustisches Signal bei leerem Frisch- und vollem Schmutzwassertank.
- Überlaufschutz: Automatische Abschaltung bei Nichtentleerung des Schmutzwassertanks.
Einfache Reinigung des Geräts
- Geräte- und Walzenreinigungsfunktion.
- Einfaches Reinigen der Haarfilter mit beigelegter Reinigungsbürste.
- Ohne Schmutzkontakt entleerbarer und spülmaschinenfester Schmutzwassertank.
Park- und Reinigungsstation
- Erhöhte Geräteposition in der Parkstation für einfache Entnahme und Trocknung der Walzen.
- Praktische Aufbewahrung der Zubehöre in der Reinigungsstation.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Akkuladung (m²)
|ca. 175
|Tankinhalt Frischwasser (ml)
|400
|Tankinhalt Schmutzwasser (ml)
|200
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite Walzen (mm)
|300
|Trocknungszeit gereinigter Boden (min)
|ca. 2
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Akkuspannung (V)
|25
|Akkukapazität (Ah)
|2,85
|Akkulaufzeit (min)
|ca. 45
|Akkuladezeit (h)
|4
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
Lieferumfang
- Universalwalze: 4 Stück
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 30 ml
- Reinigungs- und Parkstation
- Akkuladegerät
- Reinigungsbürste
Ausstattung
- Walzenrotation und Wassermenge einstellbar
- 2-Tank-System
Anwendungsgebiete
- Feuchter Schmutz
- Versiegelte Hartböden
