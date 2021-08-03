Arbeitsplatte reinigen

Die Arbeitsplatte ist wohl die meistgenutzte Oberfläche in der Küche und kommt besonders häufig mit Lebensmitteln in Kontakt. Hier wird Gemüse geschnitten, Fisch filetiert und Teig ausgerollt. Dadurch wird der Bereich täglich mit Bakterien verschmutzt, die für das Auge unsichtbar sind. Nicht zuletzt aus hygienischen Gründen sollte die Arbeitsfläche daher nach jeder Nutzung mit einem feuchten Lappen abgewischt und einmal wöchentlich komplett abgeräumt und gründlich gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann auf wasser- und alkoholbeständigen Arbeitsplatten auch ein alkalischer Oberflächenreiniger angewendet werden, mit dem zum Beispiel Flecken durch Essensreste sowie Fettverschmutzungen entfernt werden können.

Bei Naturstein, zum Beispiel Arbeitsplatten aus Granit oder Marmor, ist Vorsicht geboten, denn säure- oder lösungsmittelhaltige Putzmittel können das Material angreifen. Hier kann zum Spezialreiniger für Steinoberflächen aus dem Fachhandel gegriffen werden, idealerweise verwendet man einen Neutralreiniger. Es empfiehlt sich dabei außerdem, auf tensidfreie Reinigungsmittel zurückzugreifen. Grundsätzlich gilt: Flecken auf Natursteinplatten so schnell wie möglich entfernen. Zum Abwischen ein weiches, feuchtes Tuch verwenden. Ein trockenes Tuch könnte in Verbindung mit Schmutz kleinste Kratzer verursachen. Nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln immer mit klarem Wasser nachwischen. Anschließend die Fläche mit einem sauberen Tuch trocken reiben, um Flecken zu vermeiden.

Eine chemiefreie und schonende Alternative zur Reinigung von Arbeitsplatten ist ein Dampfreiniger. Mit Druck und heißem Wasserdampf werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien beseitigt. Aber auch Fett und hartnäckige Verschmutzungen wie verkrustete Essensreste lassen sich leicht entfernen. Der Dampfreiniger eignet sich damit auch zur Reinigung von Dunstabzugshaube, Herd und Backofen.