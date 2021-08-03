Backofen reinigen mit Dampf

Die Reinigung des Backofens sollte nicht zu lange aufgeschoben werden. Denn je länger eingebranntes Essen und Fett im Ofen bleiben, desto schwieriger wird es, die Verkrustungen zu entfernen.

Im 1. Schritt sollten lose und leicht zu entfernende Essensreste mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Im 2. Schritt können alle hartnäckigen Verschmutzungen, die jetzt noch im Ofen verblieben sind, mit Hilfe eines Dampfreinigers beseitigt werden – ohne die Oberfläche zu beschädigen. Dafür die Rundbürste oder die Handdüse anbringen und unter Dampfzugabe den gesamten Backofen sowie die Backofentür abreiben. Durch die Hitze wird der Schmutz an den verkrusteten Stellen verflüssigt und kann im Anschluss ganz leicht mit einem sauberen Putzlappen aufgenommen werden. Stärkere Verkrustungen können mit Hilfe einer handelsüblichen Edelstahlspirale entfernt werden: auf die Rundbürste aufziehen und unter ständiger Dampfzugabe über die betroffenen Stellen reiben, bis sich der Schmutz verflüssigt. Alternativ verwenden Sie eine Powerbürste, mit der sich auch hartnäckiger Schmutz und Verkrustungen schnell und einfach und ohne Rückstände entfernen lassen. Die Bürste eignet sich besonders gut für die Anwendung auf Backofengittern. Bei der Reinigung mit der Handdüse oder Rundbürste empfiehlt es sich, ein Mikrofasertuch überzuziehen. So wird der gelöste Schmutz von dem Tuch direkt mit aufgenommen. Damit sich die Verschmutzungen noch leichter lösen, können sie vor dem Einsatz des Dampfreinigers auch mit etwas Spülmittel eingeweicht werden.