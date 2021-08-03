Abfluss reinigen ohne Chemie
In der Dusche oder der Badewanne läuft das Wasser schlecht ab? Aus dem Küchenabfluss kommt ein übler Geruch? Jetzt ist schnelles Handeln gefragt. Ist im Haushalt ein Ablauf verstopft, muss jedoch nicht gleich zum Rohrreiniger gegriffen werden. Diese Tipps und Hausmittel helfen, den verstopften Abfluss umweltschonend zu reinigen und neuen Verstopfungen vorzubeugen.
Abfluss reinigen: Was wirklich hilft
Fett und Essensreste in der Küche, Seife, Pflegeprodukte und Haare im Bad: Durch Abflüsse im Haushalt fließt tagtäglich so manches, was in den Rohren mit der Zeit Ablagerungen bildet. Werden diese Ablagerungen nicht regelmäßig entfernt, entwickeln sie sich zu einer Verstopfung und Wasser kann nicht mehr abfließen.
Im Handel gibt es Unmengen an Granulaten, Gels und Powerschäumen, die schnelle Hilfe für einen freien Abfluss versprechen. Die chemischen Reiniger bewirken am Ende aber oft nur eines: dass sich der Abfluss endgültig zusetzt. Wenn der Abfluss im Waschbecken oder Spülbecken stockt, muss man aber nicht gleich zum Abflussreiniger greifen – auch so manches bewährte Hausmittel hilft dabei, verstopfte Abflüsse und Rohre zu reinigen.
Abfluss reinigen mit Hausmitteln
Handelsübliche Abflussreiniger sind oftmals aggressiv und belasten Umwelt und Gesundheit. Ist das Abflussrohr nicht völlig verstopft, kann das Wasser also noch langsam abfließen, sind neben dem Einsatz eines Dampfreinigers auch natürliche Hausmittel eine ökologisch unbedenkliche Alternative, um die Ablagerungen zu entfernen. Das sind die wirksamsten Hausmittel:
- Essig und Backpulver: 4 Esslöffel Backpulver in das verstopfte Abflussrohr füllen und sofort mit einer halben Tasse (ca. 100 ml) Essigessenz nachspülen. Die beiden Mittel lösen nun eine chemische Reaktion aus und beginnen zu sprudeln. Sobald kein Sprudelgeräusch mehr zu hören ist, mit kochendem Wasser nachspülen, um den Abfluss vollends zu säubern.
- Essig in Verbindung mit Natron oder Waschsoda: Als Alternative zum Backpulver kann Natron oder Waschsoda verwendet werden. Vier Esslöffel Soda oder Natron in den Abfluss geben, eine halbe Tasse Essigessenz nachgießen und nach kurzer Zeit, wenn kein Sprudelgeräusch mehr zu hören ist, mit heißem Wasser nachspülen.
Abfluss reinigen mit dem Dampfreiniger
Besonders gut eignet sich für die Reinigung von Abflüssen auch ein Dampfreiniger. Durch die Kombination aus Dampfstoß und Temperatur wird gerade hartnäckiger und fetthaltiger Schmutz sekundenschnell verflüssigt und gelöst. Dabei erreicht der Dampf auch schwer zugängliche Ecken. Leichte Verstopfungen werden dadurch gelöst, und auch schlechte Gerüche verschwinden.
So geht’s:
- Punktstrahldüse (Powerdüse) an den Abfluss halten und Dampf freigeben. Währenddessen ein Mikrofasertuch über den Abfluss halten, um sich vor zurückspritzendem Schmutz zu schützen.
- Darauf achten, die Kunststoffstege unterhalb des Abflusssiebs bei der Reinigung nicht direkt zu bedampfen, da diese durch zu hohe Temperaturen beschädigt werden können.
Tipp
Abflüsse in Küche und Bad sollten regelmäßig „freigedampft“ werden. Das verhindert die Entstehung von Ablagerungen und schlechten Gerüchen. Mit der Punktstrahldüse lässt sich übrigens auch leicht der Überlauf von Waschbecken und Spüle reinigen.
Wenn nichts mehr hilft: Gummiglocke und Rohrspirale
Oft liegt die Verstopfung im Siphon, also dem U-Stück unter dem Abfluss. Bei besonders hartnäckigen Verstopfungen im Abfluss empfiehlt es sich daher, mit einer Gummiglocke, auch Pümpel genannt, nachzuhelfen. Durch ständig wechselnden Druck, der mit dem Pümpel erzeugt wird, lösen sich die Verschmutzungen durch Haare, Fett oder Essensreste. Dafür die Saugglocke mittig über den Abfluss halten und fest nach unten gegen das Wasch- oder Spülbecken drücken. Wasser in das Becken laufen lassen, bis der Pümpel vollständig bedeckt ist, dann Saugglocke auf- und abbewegen, ohne sie vollständig aus dem Wasser zu heben. Nach einigen Durchläufen testen, ob wieder Wasser durch den Abfluss läuft. Falls nicht, Vorgang so oft wiederholen, bis der Abfluss wieder frei ist.
Weitere mechanische Mittel zur Lösung von Verstopfungen sind sogenannte Rohrreinigungswellen oder Abflussbürsten bzw. Rohrspiralen. In vielen Fällen kann der Siphon auch relativ leicht abgebaut und separat gereinigt werden.
Verstopfungen von Abflüssen vorbeugen
Wer ein paar Dinge im Alltag berücksichtigt, kann hartnäckige Verstopfungen in Bad und Küche vermeiden. Diese Tipps helfen, um verstopften Abflüssen im Haushalt vorzubeugen:
- Regelmäßiges Durchspülen mit kochendem Wasser: kleine Ablagerungen im Abflussrohr werden weggespült und der Abfluss so dauerhaft freigehalten.
- Keine Speisereste in den Abfluss in der Küche geben.
- Abflüsse im Waschbecken, der Dusche und der Badewanne durch ein Haarsieb schützen.
- Abflüsse in die Putzroutine aufnehmen: Ist der Dampfreiniger in Küche und Bad schon in Gebrauch, können auch die Abflüsse schnell freigedampft werden. Das erspart eine spätere, aufwendige Reinigung.