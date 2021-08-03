Reinigungstipps für Tierhalter

Schmutzschleuse gegen Dreck

Für Katzen im Freigang und erst recht für Hunde gibt es kein schlechtes Wetter. Sie müssen täglich an die frische Luft. Doch wenn draußen alles nass und matschig ist, bleibt das beim Nachhausekommen nicht ohne Spuren. Hunden kann man den gröbsten Dreck noch im Flur aus den Pfoten putzen oder sie gleich unter die Dusche stellen und anschließend trocken rubbeln. Katzen lassen sich das meist nicht gefallen. Hier ist eine Schmutzschleuse sinnvoll. Meist ist es schon ausreichend, im Eingangsbereich Fußmatten auszulegen, über die die Vierbeiner laufen müssen. Damit wird der meiste Schmutz bereits aufgenommen, noch bevor die Pfoten der Haustiere Abdrücke auf dem Fußboden hinterlassen.

Sind doch einmal Pfotenabdrücke auf Hartböden und Fliesen gelandet, können sie mühelos mit einem Hartbodenreiniger entfernt werden.

Wenn es draußen regnet, sind Pfotenabdrücke durch Hunde und Katzen auch auf Teppichen und Polstern keine Seltenheit. Doch keine Sorge: Bei Schlammflecken ist keine Eile geboten. Einfach trocknen lassen, anschließend den groben Schmutz entfernen und Flecken in der Faser mit Wasser nachbearbeiten. Sollten die Verschmutzungen doch einmal hartnäckig sein, kann zur Teppichreinigung und Polsterreinigung auch ein Waschsauger eingesetzt werden.