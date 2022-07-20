FELGEN REINIGEN LEICHTGEMACHT
Auf den Felgen lagern sich mit der Zeit hartnäckige Verschmutzungen ab, etwa durch Straßenschmutz, Bremsstaub oder Streusalz. Damit Alufelgen ihren Glanz behalten und Stahlfelgen lange rostfrei bleiben, ist regelmäßig eine gründliche Felgenreinigung angebracht. Mit diesen Tipps geht's schnell und einfach.
Felgen reinigen: Schritt für Schritt
Schöne Felgen werten jedes Auto optisch auf. Doch Nässe, Straßenschmutz, Bremsstaub und Streusalz setzen ihnen zu. Mit der Zeit können sich die Verschmutzungen regelrecht in die Felge einbrennen. Dann wird es immer schwieriger, Bremsstaub und Dreck vollständig zu entfernen. Eine regelmäßige, gründliche Reinigung ist daher ratsam. Besonders einfach ist es beim Wechsel von Sommer- auf Winterräder und umgekehrt. Denn dann können die Räder rundum geputzt und sauber eingelagert werden. Aber nicht nur nach dem Wechsel der Reifen, auch unterjährig brauchen sie eine regelmäßige Pflege.
Und das braucht man für eine gründliche Reinigung und Pflege:
- einen Hochdruckreiniger oder Mitteldruckreiniger, alternativ einen Eimer Wasser
- einen Felgenreiniger
- eine (Felgen-)Bürste
- einen Schwamm
- ein weiches Tuch, z. B. aus Mikrofaser oder Leder.
Und so geht's:
1. Felgenreiniger aufbringen
Gegen hartnäckigen Schmutz wie Bremsstaub oder Streusalz punktuell Felgenreiniger auf die Alufelge oder Stahlfelge aufsprühen und einwirken lassen. Die Felge sollte bei der Anwendung trocken sein. So haftet der Reiniger am besten an der Oberfläche und kann optimal wirken.
Beim Reinigungsmittel sollte man darauf achten, dass es möglichst säurefrei und somit materialschonend ist. Denn säurehaltige Felgenreiniger (pH-Wert zwischen 1 und 5) greifen bei längerer Einwirkzeit die Oberfläche der Felge an, wodurch sie insbesondere für glänzende Materialien, zum Beispiel Chromfelgen oder glanzpolierte Felgen, ungeeignet sind.
2. Felge abspülen und groben Schmutz entfernen
Im nächsten Schritt das Reinigungsmittel mit dem Hochdruckreiniger (Flachstrahl), einem Akku-Mitteldruckreiniger oder ganz klassisch mit einem Eimer lauwarmem Wasser und einem Schwamm von den Felgen lösen. Bei der Reinigung von Hand sollte man Schutzhandschuhe tragen, damit die Haut nicht mit dem Schmutz in Kontakt kommt.
Wer kein Reinigungsmittel einsetzt, kann die Felge auf diese Weise vorreinigen, also von oberflächlichen Verschmutzungen befreien und für die gründliche Reinigung vorbereiten.
3. Radkästen reinigen
Bei der Gelegenheit kann man gleich noch die Radkästen am Auto reinigen, am besten mit dem Hochdruckreiniger und der Flachstrahldüse. Tipp: Schwer zugängliche Stellen können mit Hilfe eines variablen Düsengelenks noch einfacher mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
4. Felge gründlich reinigen
Nun geht es an die gründliche Felgenreinigung: Oftmals bleiben trotz Reinigungsmittel und Vorreinigung noch hartnäckige Verschmutzungen auf der Felge zurück, besonders in schmalen Zwischenräumen. Diese lassen sich mit einer Felgenwaschbürste effektiv reinigen. Für besonders enge Stellen eignet sich auch eine weiche alte Zahnbürste oder ein weicher Pinsel.
Sollten sich die Rückstände auf diese Weise nicht vollständig lösen lassen, kann noch einmal Reinigungsmittel eingesetzt werden: auftragen, einwirken lassen und mit klarem Wasser gründlich abspülen.
Anschließend Felge trocknen lassen oder mit einem Ledertuch trocken reiben. Letzteres empfiehlt sich insbesondere bei Chromfelgen und schwarzen Felgen, da auf ihnen Wasserflecken stärker auffallen.
Achtung: Vorschriften beachten
Die Felgenreinigung ist in der Regel nur dort erlaubt, wo auch das Auto gewaschen werden darf. Unbedenklich geht das auf einem Waschplatz, in der SB-Waschbox oder der Waschanlage. Dabei sollte man jedoch auf die in der Anlage angebotenen Felgenreiniger zurückgreifen, da der Einsatz fremder Reinigungsmittel meist nicht gestattet ist. Ob auf privaten Grundstücken gereinigt werden darf, hängt von den jeweiligen Regelungen der Stadt oder Gemeinde ab.
Tipp: Felgen und Autoreifen sollte man immer separat vom Rest des Autos säubern. Denn Straßenschmutz und kleine Steine, die im Profil der Reifen stecken können, sowie hartnäckige Ablagerungen an den Felgen können die Lackierung des Fahrzeugs beschädigen – zum Beispiel wenn mit derselben Waschbürste Karosserie und Räder gereinigt werden.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann man Bremsstaub von Felgen lösen?
Eingebrannter Bremsstaub und Reifenabrieb lassen sich mit einem speziellen Felgenreiniger schnell von Stahl- und Alufelgen entfernen. Der Kärcher Felgenreiniger ist säurefrei und damit materialschonend. Seine aktive Wirkzeit zeigt er durch eine rötliche Verfärbung an. Einfach auf die trockene Felge aufsprühen, 1-3 Minuten einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann nach der Einwirkzeit des Reinigers mit einer Waschbürste gearbeitet werden.
Wie kann man Felgen von Salzrückständen befreien?
Wer auch im Winter mit schicken Alufelgen unterwegs ist, sollte sie regelmäßig von Salzablagerungen befreien, da diese auf Dauer das Material angreifen. Spätestens jedoch beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen sollten von Alu- wie auch Stahlfelgen sämtliche Ablagerungen gründlich entfernt werden. Am besten wirkt ein Felgenreiniger. Alternativ bieten einige SB-Waschboxen spezielle Programme für die Felgenreinigung an.
Wie kann man Rost von Felgen entfernen?
Von Stahlfelgen kann man Rost mit Hilfe einer Drahtbürste einfach selbst entfernen. Anschließend mit Schmirgelpapier nacharbeiten.
Alufelgen und Chromfelgen können zwar nicht rosten, jedoch hinterlassen Feuchtigkeit und Streusalz auch hier ihre Spuren und das Material oxidiert oder es kommt zum sogenannten Salzfraß. Beides sollte nur sehr vorsichtig entfernt werden, z. B. mit einer weichen Bürste, da Aluminium und Chrom leicht verkratzen. Anschließend sollte man die Oberfläche polieren. Wer es sich zutraut, kann die Aufbereitung selbst vornehmen. Ansonsten empfiehlt es sich, sie von einem Fachmann durchführen lassen.
Welche Waschbürste ist für die Felgenreinigung geeignet?
Als Zubehör für den Hochdruckreiniger eignet sich zur Reinigung von Felgen eine spezielle Felgenwaschbürste. Dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten ermöglicht sie eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste gründlich reinigen. Durch die gleichmäßige Wasserverteilung wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült.
Mit welchen Hausmitteln kann man Felgen putzen?
Wer keinen Felgenreiniger zur Hand hat, kann auch einfache Hausmittel zur Reinigung verwenden:
Trick 1: Alufelgen mit Zahnpasta reinigen
Ein geeignetes Hausmittel zur Reinigung von Aluminium ist Zahnpasta. Ein sauberes Tuch leicht anfeuchten und etwas handelsübliche Zahnpasta auftragen. Anschließend die Alufelgen kräftig damit einreiben, bis sich der Schmutz löst und mit der Zahnpasta vermischt. Das Tuch dabei immer wieder mit klarem Wasser ausspülen und auswringen. Zuletzt Alufelgen mit klarem Wasser erneut waschen und trocknen lassen. Aufgrund der Schleifpartikel in der Zahnpasta kann man damit auch leichte Kratzer wegpolieren. Vorsicht gilt jedoch bei hochglanzpolierten Felgen und Chromfelgen ‒ diese könnten durch die Schleifpartikel verkratzen oder ihren Hochglanzeffekt verlieren.
Trick 2: Alufelgen mit einem Putzstein reinigen
Mit einem handelsüblichen Putzstein bekommt man Alufelgen und Co. ebenfalls wieder sauber: Schwamm mit Wasser anfeuchten und ihn über den Putzstein reiben, sodass im Schwamm Schaum entsteht. Mit diesem können nun die Alufelgen gereinigt werden. Nach der Reinigung die Felgen mit klarem Wasser abspülen. Auch beim Einsatz eines Putzsteins gilt jedoch Vorsicht bei hochglanzpolierten Felgen und Chromfelgen.
Trick 3: Lackierte und beschichtete Felgen mit Spülmittel putzen
Bei lackierten und beschichteten Felgen können Schmutz und eingebrannter Bremsstaub zu Schäden am Lack führen. Besonders schonend lassen sich die Verschmutzungen mit Spülmittel lösen: Ein paar Spritzer davon in lauwarmes Wasser geben und die Oberfläche mit einem Schwamm, am besten aus Mikrofaser, putzen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Reicht diese Methode nicht aus, um die Verschmutzungen zu entfernen, sollte man zu einem säurefreien Felgenreiniger greifen.
Tipp
Bevor ein Hausmittel oder ein neues Reinigungsmittel an der Felge angewendet wird, sollte es vorab immer an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
Wie reinigt man am besten Chromfelgen?
Mit der Zeit kann es passieren, dass Chromfelgen nicht mehr glänzen, sondern stumpf werden. Um Bremsstaub und Flugrost zu entfernen, kann man aber oftmals nicht auf handelsübliche Felgenreiniger zurückgreifen, da die enthaltene Säure die empfindliche Chromoberfläche beschädigen kann. Stattdessen sollte man auf schonende Reinigungsmittel setzen, zum Beispiel Wasser und Seife. Als Hausmittel eignet sich zudem Natron: drei Esslöffel Natron in eine Schüssel geben, unter ständigem Rühren etwas Wasser dazugeben, bis eine Paste entsteht. Mit Hilfe eines weichen Tuchs die Paste nun mit kreisenden Bewegungen über die Felge reiben, bis sich alle Ablagerungen gelöst haben. Im Handel gibt es aber auch Felgenreiniger, die speziell für Chrom entwickelt wurden und Verschmutzungen wirksam lösen.
Neben der Reinigung sollte man Chrom regelmäßig polieren, damit es seinen Glanz und damit die typische Optik behält.