FELGEN REINIGEN LEICHTGEMACHT

Felgen reinigen: Schritt für Schritt

Schöne Felgen werten jedes Auto optisch auf. Doch Nässe, Straßenschmutz, Bremsstaub und Streusalz setzen ihnen zu. Mit der Zeit können sich die Verschmutzungen regelrecht in die Felge einbrennen. Dann wird es immer schwieriger, Bremsstaub und Dreck vollständig zu entfernen. Eine regelmäßige, gründliche Reinigung ist daher ratsam. Besonders einfach ist es beim Wechsel von Sommer- auf Winterräder und umgekehrt. Denn dann können die Räder rundum geputzt und sauber eingelagert werden. Aber nicht nur nach dem Wechsel der Reifen, auch unterjährig brauchen sie eine regelmäßige Pflege.

Und das braucht man für eine gründliche Reinigung und Pflege:

einen Hochdruckreiniger oder Mitteldruckreiniger, alternativ einen Eimer Wasser

einen Felgenreiniger

eine (Felgen-)Bürste

einen Schwamm

ein weiches Tuch, z. B. aus Mikrofaser oder Leder.

Und so geht's: