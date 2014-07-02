VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7
VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Flexibles Gelenk
- Verstellbares 360°-Gelenk
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T 50 WB
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.20 M T250
- K 4.200
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M T 200
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 200
- K 5000M-PLUS-OBI
- K 505 M plus
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.70 M PL
- K 6.750
- K 6.80 M T 250
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD T 300
- K 620 M
- K 620 M plus
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.200 T400
- K 7.21 MX
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Radkästen
- Blumenkübel
- Mülltonnen