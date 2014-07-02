Felgenwaschbürste

Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.

Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Gleichmäßige Wasserverteilung über 360°
  • Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Qualitätsborsten
  • Effiziente und schonende Reinigung
Reinigungsmittelaufbringung
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Umlaufende Borsten
  • Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen und kleinerer Zwischenräume
Felgenwaschbürste
  • Für alle Kraftfahrzeugtypen
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Anwendungsgebiete
  • Felgen
Zubehör
