Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.