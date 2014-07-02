Felgenwaschbürste
Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.
Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Gleichmäßige Wasserverteilung über 360°
- Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Qualitätsborsten
- Effiziente und schonende Reinigung
Reinigungsmittelaufbringung
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Umlaufende Borsten
- Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen und kleinerer Zwischenräume
Felgenwaschbürste
- Für alle Kraftfahrzeugtypen
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|422 x 80 x 101
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.01
- K 2.02
- K 2.08 M T 50
- K 2.08 plus Test AH
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 WB Balcony
- K 2.21 M T 50
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.36 M
- K 2.36 M T 50
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M T 50
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50
- K 2.900 M plus
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.94 MD
- K 2.97 M
- K 2.98 M T 50
- K 2.99 M plus
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.84 M plus
- K 3.85 M PL
- K 3.90 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD T 100
- K 3.97 M plus
- K 3.97M
- K 3.98 M T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 300M-PL-HORNBACH
- K 330 M
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.20 M T250
- K 4.200
- K 4.500 M PL Walz
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.88 M T100
- K 4.89 M
- K 4.900 M T300
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD T 300
- K 4.99 M T 250
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 444M-PLUS-EXKL
- K 490 M plus
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M T 200
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 200
- K 5000M-PLUS-OBI
- K 505 M plus
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.80 M T 250
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD T 300
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.200 T400
- K 7.21 MX
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300
- K 855 HSD
Anwendungsgebiete
- Felgen
