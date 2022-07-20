Reinigungsaufgaben rund um das Auto

Bevor es an die Pflege von Lack, Sitzen aus Stoff oder Leder, Kunststoff-, Glas- und Metalloberflächen geht, sollte man das Auto gründlich reinigen. Dabei sind Exterieur und Interieur gleichermaßen wichtig: Außen sollte man das Auto nicht immer erst dann säubern, wenn es besonders schmutzig ist. Eine regelmäßige Wäsche tut dem Fahrzeug grundsätzlich gut ‒ egal ob in der Waschanlage, auf einem SB-Waschplatz oder zuhause mit dem Hochdruckreiniger und dem passenden Zubehör. Innen sollte man es nach einiger Zeit ebenfalls reinigen, am besten mit einem Nass-/Trockensauger, einem weichen Tuch und passenden Reinigungsmitteln für die Oberflächen. Auch die Felgen sollten man regelmäßig reinigen, zum Beispiel mit Hochdruck und einem Felgenreiniger. Wie oft man das Fahrzeug reinigt, hängt nicht allein vom Verschmutzungsgrad, sondern vom persönlichen Anspruch an Sauberkeit ab. Grundsätzlich ist jedoch vor allem im Winter eine besondere Pflege des Autos notwendig, da Kälte, Eis und Salz den Scheiben und der Karosserie zusetzen und nicht zuletzt den Autolack beschädigen können.

Mit den richtigen Geräten, Reinigungsmitteln und Anwendungstipps wird das Auto rundum sauber. Danach ist es optimal auf den Einsatz von Pflegemitteln zur Politur und Pflege von Lack und Oberflächen vorbereitet: