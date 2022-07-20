Wo sollte man Wohnmobil oder Wohnwagen waschen?

Wenn die Reinigung des Wohnmobils oder Wohnwagens ansteht, gilt es zuerst, sich Gedanken über den Ort zu machen. Beide sollte man grundsätzlich nicht einfach an einem beliebigen Platz waschen – auch nicht auf dem eigenen Grundstück. Schließlich könnten dabei schädliche Mittel in die Umwelt gelangen. Vielerorts ist das Waschen der Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück daher auch verboten. Darum gilt: Zur Reinigung des Reisemobils besser einen speziell deklarierten Waschplatz aufsuchen.

So kommen insbesondere spezielle SB-Waschplätze für Wohnmobile, z. B. in Kärcher Clean Parks infrage, in denen man sein Reisemobil unkompliziert selbst reinigen kann. Sie zeichnen sich durch eine höhere Box bzw. mehr Platz nach oben aus, sodass man mit dem über 2 Meter hohen Fahrzeug bzw. Anhänger gut darunter passt. Meist befinden sich diese am Rand der Anlage. Grundsätzlich sollten die Bürsten in einer Waschbox immer auch auf Sauberkeit geprüft werden und vor der Benutzung am besten kurz mit Wasser abgespült werden. Denn kleine Schmutzpartikel an den Waschbürsten können Kratzer auf den empfindlichen Oberflächen hinterlassen.

Für Wohnmobilbesitzer, die nicht selbst Hand anlegen möchten, sind gegebenenfalls auch Waschstraßen für Lkw und Busse eine Option. Allerdings sollte man vorher unbedingt in Erfahrung bringen, ob sich die Anlage auch für Wohnmobile eignet. Auch gilt es, die Informationen des Reisemobilherstellers zu lesen, denn nicht jedes Fahrzeug ist waschstraßentauglich. Besonders an Fenstern, Dichtungen und Dachbauten könnte es zu Problemen kommen.