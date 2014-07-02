FJ 6 Schaumdüse
FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.
FJ 6 Schaumdüse mit extra kraftvollem Schaum zur mühelosen Reinigung sämtlicher Oberflächen wie Lack, Glas oder Stein. Ideal für Fahrzeuge, Wintergärten, Gartenmöbel, Fassaden, Treppen, Wohnwagen, Wege, Mauern, Jalousien, Terrassen, Einfahrten etc. Das Behältervolumen liegt bei 0,6 l. Kärcher Reinigungsmittel direkt in die Schaumdüse einfüllen, Schaumdüse auf die Pistole aufstecken und den Schaum ausbringen. Die Reinigungsmitteldosierung lässt sich bequem an der Schaumdüse regulieren (gelber Knopf). Die Strahlebene ist nach Bedarf drehbar. Schaumdüse nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen, um Verstopfungen durch Reinigungsmittel-Rückstände zu vermeiden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Ideal in Verbindung mit dem Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Merkmale und Vorteile
Behälter mit 0,6l Volumen
- Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen
Einfacher Wechsel unterschiedlicher RM
- Besonders anwenderfreundlich.
Kraftvoller und haftender Schaum
- Mühelose Reinigung sämtlicher Oberflächen
Reinigungsmitteldosierung
- Benutzerregulierter Reinigungsmittelverbrauch.
Transparenter Reinigungsmittelbehälter
- Behälter-Inhalt ist jederzeit sichtbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Kompatibilität
|Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.01
- K 2.02
- K 2.03 plus
- K 2.06 plus
- K 2.08 D plus
- K 2.08 M T 50
- K 2.08 plus Test AH
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 WB Balcony
- K 2.21 M T 50
- K 2.300 PL
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.36 M
- K 2.36 M T 50
- K 2.38 D plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M T 50
- K 2.40 D plus
- K 2.40 MD PL
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50
- K 2.900 M plus
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.94 MD
- K 2.97 M
- K 2.98 M T 50
- K 2.99 M plus
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD
- K 205 M
- K 205 plus
- K 207
- K 210 plus
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M T 200
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 200
- K 5000M-PLUS-OBI
- K 505 M plus
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.70 M PL
- K 6.750
- K 6.80 M T 250
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD T 300
- K 620 M
- K 620 M plus
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.200 T400
- K 7.21 MX
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300
- K HC 10
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Wintergärten
- Motorräder und -roller
- Terrasse
- Jalousien / Rollläden
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.