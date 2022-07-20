Wie reinigt man Camping-Equipment unterwegs am effektivsten?

Dass Camping-Ausrüstung mit der Zeit verschmutzt, liegt in der Natur der Sache. Es muss nicht unbedingt der Trekkingausflug mit plötzlich einsetzendem Regen sein, der an Wanderutensilien oder Mensch und Tier ordentlich Schmutz hinterlässt. Stattdessen fängt es schon beim alltäglichen Gebrauch an. Das Camping-Geschirr will abgewaschen werden und auch Klappstühle oder Fahrräder sollte man nach dem Gebrauch reinigen. Und wer am Meer Urlaub macht und gern surft, weiß wahrscheinlich, dass Neoprenanzug und Surfbrett nach dem Wellenritt von Salzwasserrückständen und Sand befreit werden sollten, um deren Langlebigkeit zu gewährleisten.

Diese Regel gilt prinzipiell für alle Camping-Utensilien. Lieber sofort nach dem Gebrauch reinigen und waschen, statt bis zum nächsten Einsatz damit zu warten. Am besten die entsprechenden Reinigungsgeräte und Pflegemittel immer am selben Ort verstauen, sodass sie griffbereit sind. Stets beim Camping dabei haben sollte man einen Handfeger, eine Waschbürste, Schwämme, Eimer, Gießkanne, Wasserschlauch, Besen sowie Spülmittel und gegebenenfalls weitere Reinigungslösungen, abhängig vom Material und der Beschaffenheit des Camping-Equipments.