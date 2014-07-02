SH 5 Saugschlauch

Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.

Der 5 Meter lange Ansaugschlauch eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 1 bis K 7 und ermöglicht das Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wassertonnen. Der Schlauch ist frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und zudem äußerst umweltfreundlich verpackt.

Merkmale und Vorteile
Einfach zum Ansaugen
  • Schnelles Ansaugen von Wasservorräten; Wasserzufuhr für Hochdruckreiniger.
Sehr handlich
  • Die praktische Wasseransaugung ermöglicht die ressourcenschonende Nutzung alternativer Wasserquellen.
Umweltfreundlich
  • Frei von Phthalaten und PVC, zu 90 Prozent recyclebar und äußerst umweltfreundlich verpackt.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 250 x 250 x 85
Videos
Anwendungsgebiete
  • Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
