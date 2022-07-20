Dachrinne reinigen: So gelingt’s schnell & effektiv
Für die meisten gehört es wahrscheinlich zu den unangenehmeren Pflichten, die Dachrinne zu reinigen. Wenn Dachrinnen und Fallrohre mal wieder verstopft sind oder das Regenwasser nicht richtig ablaufen kann, kommt man aber nicht darum herum, diese etwa von heruntergefallenem Laub und Schmutz zu befreien. Die Dringlichkeit ergibt sich vor allem daraus, dass die Rinne sonst beim nächsten Regenfall überlaufen könnte und dadurch Schäden am Dachstuhl oder an Fassaden- und Terrassenbereich drohen. Doch wie lässt sich eine Dachrinne schnell, effektiv und vor allem sicher reinigen? Hier gibt es praktische Tipps rund um die Dachrinnen- und Rohrreinigung.
Das gilt es bei der Reinigung der Dachrinne zu beachten
Bevor es mit der Reinigung der Dachrinne losgehen kann, sollten einige Aspekte berücksichtigt werden. Wann und wie oft empfiehlt sich eine Dachrinnenreinigung? Welche Geräte eignen sich am besten dazu? Mit welchen Kosten muss man rechnen und was gibt es sonst noch zu beachten? Hier werden die wichtigsten Fragen beantwortet.
Wann und wie oft sollte man die Dachrinne reinigen?
Es empfiehlt sich, die Dachrinne mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Falls sich in der Nähe der Rinne Bäume oder gar ein Wald befinden, eventuell auch öfter. Ein optimaler Zeitpunkt ist im Spätherbst, nachdem alle Blätter gefallen sind, aber der erste Frost und Schneefall noch auf sich warten lassen.
Mit welchen Kosten ist für die Dachrinnenreinigung zu rechnen?
Das hängt davon ab, ob man als Hausbesitzer seine Dachrinnen selbst reinigen möchte oder eine Firma zur Dachrinnenreinigung beauftragt. Letzteres ist natürlich deutlich teurer und in den meisten Fällen gar nicht nötig. Mit dem richtigen Werkzeug gelingt die Reinigung der Dachrinne auch selbst durchgeführt wie vom Profi. Die Kosten dafür sind selbstverständlich als langlebige Investition zu sehen. Wer zur Miete wohnt, fragt sich zurecht, ob der Vermieter die Kosten für die Reinigung der Dachrinne tragen muss. Grundsätzlich gilt: Die Dachrinnenreinigung liegt in der Regel in der Verantwortung des Vermieters, die dabei anfallenden Kosten können jedoch Teil der Betriebskosten sein und somit auf den Mieter umgelegt werden. Das muss dann aber auch explizit im Mietvertrag geregelt sein.
Die Dachrinne mit oder ohne Leiter reinigen?
Um Dachrinnen fachgerecht und sicher zu säubern, empfiehlt es sich, mit professionellem Werkzeug zu arbeiten, anstatt auf Leiter, Eimer und Handfeger zu setzen. Die Dachrinne mit Handbesen oder Bürste sauber zu machen, ist eine ebenso aufwendige wie unangenehme Angelegenheit. Man muss die Leiter hinauf, dann ein Stück der Rinne von Laub und Schmutz befreien, wieder von der Leiter herunter, diese verschieben – um dann das Ganze einige Male zu wiederholen. Eine sehr ineffektive Methode und zugleich auch gefährlich, da es fraglich ist, ob die Leiter stets einen sicheren Stand hat. Die bessere Alternative ist, eine Lösung zu wählen, mit der man Rinnen und Fallrohre vom Boden aus reinigen kann.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten vorab getroffen werden?
Bei der Reinigung der Dachrinne sollte stets auf ausreichende Schutzkleidung geachtet werden. Rutschfestes Schuhwerk, Handschuhe und eine Spritzschutzbrille gehören zur Grundausstattung. Wer eine Leiter benutzt, sollte hierbei unbedingt auf einen sicheren Stand achten. Die Leiter sollte von einer zweiten Person festgehalten werden. Vor der eigentlichen Reinigung müssen grobe Verschmutzungen wie Ziegelsplitter, Reste von Feuerwerkskörpern, Äste oder Ähnliches zuerst aus der Dachrinne per Hand entfernt werden. Spezielle Siebe helfen dabei, dass der Schmutz nicht in das Fallrohr fällt. Wer zur Reinigung der Dachrinne mit einem Hochdruckreiniger arbeitet, sollte dabei unter keinen Umständen auf einer Leiter stehen. Stattdessen empfiehlt es sich, ein dafür speziell konzipiertes Reinigungsset in Kombination mit einem Hochdruckreiniger vom Boden aus einzusetzen. Eine Leiter ist dabei lediglich zur Installation und zum Abbau nötig.
Dachrinnen selbst reinigen?
Egal, ob es um die Reinigung der Dachrinne an einem flachen Bungalow oder mehrstöckigen Haus geht – mit einem Dachrinnen- und Rohrreinigungsset lassen sich Dachrinnen, Abflüsse und Lichtschächte mühelos und effektiv reinigen. Es ist zwar durchaus sinnvoll, erst einmal verschiedene Werkzeuge zu testen, da es sich nicht nur um eine Kosten-, sondern auch um eine Geschmacksfrage handelt. Doch in diesem Fall hat immer der Arbeitsschutz Priorität.
Mit einer durchdachten Systemlösung kann man Dachrinnen selbst und zugleich professionell reinigen, ohne sich in Gefahr zu begeben oder eine externe Firma damit beauftragen und viel Geld ausgeben zu müssen. Kernstück ist ein Reinigungsschlitten, der in die Dachrinne gelegt und mit dem dazugehörigen 20 Meter langen Hochdruckschlauch an der Pistole eines Hochdruckreinigers angeschlossen wird. Der Clou: An der Unterseite des Schlittens sind zwei Hochdruckdüsen angebracht, die das Wasser nach hinten abstrahlen. Durch den Rückstoßeffekt der Düsen bewegt sich der Schlitten vorwärts und spült zeitgleich sämtlichen Schmutz nach hinten. Um den Schlitten in Betrieb zu nehmen, muss man nur einmal auf die Leiter steigen und die Schlauchführung an der Regenrinne befestigen. Danach wird die Hochdruckpistole vom Boden aus betätigt.
Schritt-für Schritt-Anleitung
1. Zunächst werden die Hochdruckdüsen entsprechend dem verwendeten Hochdruckreiniger verschraubt. Falls die werkseitig vormontierten Düsen nicht die passenden für den eigenen Hochdruckreiniger sind, müssen die Sicherungsklammern gelöst und die richtigen Düsen eingesetzt werden. Anschließend müssen sie wieder durch die Klammern gesichert werden. Die passenden Düsen für den Hochdruckreiniger können der Bedienungsanleitung entnommen werden.
2. Den Adapter gemäß Bedienungsanleitung auf den Hochdruckschlauch montieren, diesen dann durch die Schlauchführung der Klemmeinheit ziehen und anschließend mit dem Reinigungsschlitten und der Klammer verbinden.
3. Nach dem Entfernen der groben Verschmutzungen, das im Lieferumfang enthaltene Sieb am oberen Ende des Fallrohres einsetzen.
4. Die Klemmeinheit mit der Schlauchführung seitlich an der Dachrinne montieren, den Schlitten in die Dachrinne einsetzen und den Schlauch mindestens bis zur roten Markierung ausrichten.
5. Anschließend das System an die Pistolenkupplung des Hochdruckreinigers anschließen und diesen einschalten. Den Hochdruckschlauch mit der Hand führen. Sobald die Pistole des Hochdruckreinigers betätigt wird, zieht sich der Reinigungsschlitten von selbst durch die Rinne und spült sie mit den nach hinten gerichteten Wasserstrahlen der zwei Düsen wieder frei.
6. Für eine verbesserte Spülwirkung kann der Schlitten über den Hochdruckschlauch von Zeit zu Zeit ein Stück zurückgezogen werden. Den Reinigungsvorgang bei Bedarf und bei hartnäckiger Verschmutzung mehrmals wiederholen.
7. Nach der Reinigung den Hochdruckreiniger wieder ausschalten, den aufgefangenen Schmutz aus dem Sieb entfernen und schließlich dieses, wenn es kein dauerhaft angebrachtes Sieb ist, aus dem Fallrohr herausziehen. Zum Schluss die Klemmeinheit wieder entfernen.
So kann man Fallrohr und Kellerschacht gleich mitreinigen
Mit dem praktischen Dachrinnen- und Rohrreinigungsset lassen sich ebenso Fallrohre und Hausabflüsse effektiv reinigen. Dachrinnen und Fallrohre sollten mindestens einmal im Jahr gesäubert werden, damit die Dachrinne ihre Funktion erfüllen kann. Daher bietet es sich an, beides nacheinander zu reinigen.
Um Rohrsysteme von innenliegendem Schmutz zu befreien, wird der Rohrreinigungsschlauch an den Hochdruckreiniger angeschlossen und danach Stück für Stück in das Rohr geschoben. Dafür braucht es anstelle des Schlittens nun die mitgelieferte Rohrreinigungsdüse. Die Hochdruckdüse für die Rohrreinigung wird auf den Hochdruckschlauch aufgeschraubt. Der Druckschlauch besitzt eine rote Sicherheitsmarkierung und ist mindestens bis zu dieser Markierung ins Rohr zu schieben. Erst danach die Hochdruckpistole betätigen. Der Reinigungsvorgang muss gestoppt werden, sobald die rote Markierung beim Herausziehen des Schlauches wieder zu sehen ist. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um sich vor zurückspritzendem Wasser und einem unkontrolliert herumwirbelnden Hochdruckschlauch zu schützen. Nach dem Einschalten der Hochdruckpistole erfolgt die Reinigung durch den Vortrieb. Dabei wird der Druckschlauch von Hand nachgeführt. Durch den hohen Wasserdruck lösen sich sogar besonders hartnäckige Verstopfungen auf. Dazu den Hebel bei Bedarf mehrmals hintereinander drücken und wieder lösen. Damit Fassaden und Terrassen nicht dabei schmutzig werden, empfiehlt es sich, einen Auffangbehälter am Ende des Fallrohres zu platzieren.
Darüber hinaus lassen sich auch Keller- und Lichtschächte effektiv mit einem Hochdruck- oder Mitteldruckreiniger säubern. Empfindliche Oberflächen wie Kunststoffgitter von Lichtschächten reinigt man effektiv und schonend mit einem Mitteldruckreiniger. Falls der Kellerschacht selbst aus massivem Stein besteht, kann dieser bedenkenlos mit dem Hochdruckreiniger von Moosschichten und sonstigen Schmutzablagerungen befreit werden.