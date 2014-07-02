PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset
Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
Die clevere 2-in-1-Lösung zur Reinigung von Dachrinnen und verstopften Rohren bzw. Abflüssen! Das innovative Dachrinnen- und Rohrreinigungsset von Kärcher arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Es bewegt sich auf einem Schlitten selbstständig durch die Dachrinne, ohne dass der Anwender permanent auf der Leiter danebenstehen muss. Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset ist mit zwei verschiedenen Düsen ausgestattet: einer Rohrreinigungsdüse mit vier nach hinten gerichteten Hochdruckstrahlen und einer Dachrinnenreinigerdüse für die Montage des Schlauchs an den Schlitten. Ein schneller Wechsel zwischen den Anwendungen ist jederzeit problemlos möglich. Ein Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss gewährleisten lange Haltbarkeit. Die Schlauchlänge beträgt 20 m. Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset ist geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden.
Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen
- Optimale Beweglichkeit im Rohr.
Knickschutz
- Schutz des Schlauchs vor Abknicken.
Messinganschluss
- Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge (m)
|20
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 340 x 100
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent eco!Booster
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.01
- K 2.02
- K 2.03 plus
- K 2.06 plus
- K 2.08 D plus
- K 2.08 M T 50
- K 2.08 plus Test AH
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 WB Balcony
- K 2.21 M T 50
- K 2.300 PL
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.36 M
- K 2.36 M T 50
- K 2.38 D plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M T 50
- K 2.40 D plus
- K 2.40 MD PL
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50
- K 2.900 M plus
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.94 MD
- K 2.97 M
- K 2.98 M T 50
- K 2.99 M plus
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD
- K 205 M
- K 205 plus
- K 207
- K 210 plus
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.20 M T250
- K 4.200
- K 4.500 M PL Walz
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.88 M T100
- K 4.89 M
- K 4.900 M T300
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD T 300
- K 4.99 M T 250
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 444M-PLUS-EXKL
- K 490 M plus
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M T 200
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 200
- K 5000M-PLUS-OBI
- K 505 M plus
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.70 M PL
- K 6.750
- K 6.80 M T 250
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD T 300
- K 620 M
- K 620 M plus
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.20 M (inaktiv)
- K 7.20 MD T 300 (inaktiv)
- K 7.200 T400
- K 7.21 MX
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300
- K 855 HSD
- K HC 10
Anwendungsgebiete
- Abflüsse
- Fallrohre
- Dachrinnen
Zubehör
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.