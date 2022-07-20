So gelingt die Glasdachreinigung des Wintergartens

Die seitlichen Fenster des Wintergartens zu putzen ist recht unkompliziert – doch bei sehr hohen Räumen bzw. bei der Reinigung des Wintergarten-Dachs wird es schon ein wenig schwieriger. Das liegt jedoch nicht an der Reinigung an sich, sondern daran, dass die entsprechenden Stellen in mehreren Metern Höhe nur schwer zu erreichen sind.

Im Prinzip hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man steigt auf eine Leiter und putzt die entsprechenden Flächen per Hand. Oder – und das ist die deutlich weniger gefährliche und aufwendige Lösung – man verwendet einen Hochdruckreiniger in Kombination mit einem Teleskopstrahlrohr.

Bevor man mit der Nassreinigung beginnt, sollte zunächst loser Schmutz entfernt werden, der sich natürlicherweise auf dem Wintergartendach und in der Dachreling ansammelt. Dafür eignen sich herkömmliche Putzhelfer wie Handfeger, Eimer und eine Spritzpistole, die an den Gartenschlauch angeschlossen wird, sowie ein Lappen für die Glasabschlusskanten. Einen Hochdruckreiniger sollte man hierfür noch nicht benutzen, da sich der Schmutz sonst überall an der Wintergartenfassade und den Glasfenstern verteilen würde. Die meisten Wintergartendächer haben ein Gefälle, was die oberflächliche Reinigung mit dem Gartenschlauch enorm erleichtert. Den Schmutz am besten vorsichtig vom höchsten Punkt aus in die Dachrinne spülen. Ein weiterer Tipp, der zusätzliche Arbeit spart: Eine Schüssel oder ein Sieb am Bodenende der Dachrinne fängt den heruntergespülten Dreck auf, sodass er gar nicht erst in den Boden sickern oder etwaige Terrassenbereiche verschmutzen kann. Es empfiehlt sich zudem, die Dachrinne des Wintergartens von grobem Unrat zu befreien, um ein Verstopfen und damit ein Überlaufen beim späteren Reinigen mit Wasser zu vermeiden.

Nun kann die eigentliche Glasdachreinigung des Wintergartens beginnen. Dafür verwendet man am besten eine ausziehbare Teleskopstange, die in Kombination mit einem Bürstenaufsatz einfach an den Gartenschlauch angeschlossen werden kann. Hierbei sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Leiter einen sicheren Stand hat, gegebenenfalls lässt man sich durch eine zweite Person absichern. Auch hier säubert man zuerst etwaige Dachspitzen und arbeitet sich dann langsam entlang der abschüssigen Dachkante. Wenn es sich um besonders hartnäckigen Schmutz handelt, kann man zusätzlich mit etwas Druck arbeiten und mehrmals über die verschmutzten Stellen bürsten. In diesem Zusammenhang bieten sich Fensterreinigungsmittel an. Sie sorgen nicht nur für blitzblankes Glas, sondern verzögern auch die erneute Verschmutzung durch Moos und Co. Schließlich spritzt man die gesamte Fläche noch einmal gründlich mit Wasser ab.