Gleichmäßige und hocheffektive Reinigung: Die 4 verbauten Hochdruckdüsen beseitigen hartnäckige Verschmutzungen auf diversen Oberflächen. Je nach Anwendung können die mitgelieferten Wechselrahmen einfach und schnell ausgetauscht werden. Der beborstete Rahmen für die Reinigung von Fassaden und Wänden schützt den Anwender vor Spritzwasser und lässt sich zudem sanft auf der Oberfläche entlang schieben. Für die Reinigung von Glasflächen, wie beispielsweise bei Wintergärten, eignet sich der Rahmen mit Mikrofaserpad, der mittels Klett angebracht ist. Die abrasiven Fasern unterstützen die Schmutzbeseitigung und garantieren eine schonende Reinigung der Oberflächen.