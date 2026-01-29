Mit dem Teleskopstrahlrohr lassen sich auch schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem Fassaden, schnell und mühelos reinigen. Das um 180 Grad verstellbare Gelenk ist ein weiterer Vorteil und ermöglicht unter anderem auch die Reinigung von Wintergärten, schrägen Dächern und Carports. Durch den Betrieb zusammen mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden jegliche schwer erreichbare Stellen gleichmäßig und effektiv gereinigt: Die 4 verbauten Hochdruckdüsen beseitigen hartnäckige Verschmutzungen auf diversen Oberflächen.