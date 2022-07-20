Mülltonne tiefenrein reinigen & Gerüche effektiv bekämpfen
Abfallbehälter sind in jedem Haushalt notwendig. Neben der richtigen Trennung und Entsorgung des Mülls ist es jedoch auch wichtig, die Mülltonnen regelmäßig zu reinigen. Ansonsten entstehen nicht nur unangenehme Gerüche, auch Schädlinge wie Maden siedeln sich gerne darin an. Aber mit welchen Mitteln lassen sich die Kunststoffbehälter richtig auswaschen? Neben zahlreichen Hausmitteln zur Bekämpfung von Gerüchen und Verschmutzungen ist auch eine mechanische Mülltonnenreinigung möglich. Mit diesen Tipps und Tricks klappt es!
Mülltonne per Hand reinigen
Besonders an heißen Sommertagen kann der Gang zur Mülltonne durch Gerüche oder Schädlingsbefall unangenehm werden. Biomüll oder organische Abfälle wie Fleisch fangen sehr schnell an zu faulen. Die Folge ist nicht nur ein unangenehmer Geruch, sondern unter Umständen auch Maden in der Mülltonne. Eine regelmäßige Reinigung beseitigt üble Gerüche, beugt ihnen aber auch vor. Zur Vorbereitung sollten zunächst der gröbste Schmutz aus der Mülltonne und lose Essens- oder Müllreste aus dem Inneren entfernt werden. Danach geht es daran, die Behälter gründlich zu reinigen. Ausgerüstet mit einem Gartenschlauch, einem Schrubber oder einer Handbürste lassen sich Mülltonnen bereits gut von Verschmutzungen befreien. Dafür wird mit dem Gartenschlauch das Innere der Tonne von oben nach unten abgespritzt, bis sich der grobe Schmutz am Boden sammelt. Dieses Schmutzwasser sollte nicht einfach in ein Beet oder auf die Straße geschüttet, sondern ordnungsgemäß in einem Gully entsorgt werden.
Um die Mülltonne von hartnäckigem Schmutz zu befreien, lässt sich auf herkömmliche Hausmittel zurückgreifen. Eine einfache und hochwirksame Variante stellt die Behandlung mit Essigessenz dar. Wird Essigessenz im Verhältnis 1:1 mit Wasser gemischt, löst sie nicht nur Schmutz, sondern entfernt auch nachhaltig unangenehme Gerüche. So lassen sich auch stinkende Mülltonnen effektiv reinigen. Zudem ist Essig ökologisch abbaubar und daher eine gute Alternative zu industriellen Reinigern. Nachdem die Mülltonne mit dem Schlauch ausgespült wurde, wird der selbstgemachte Essigreiniger mit etwas Wasser in die Tonne gegeben. Bei leichten Verschmutzungen muss das Gemisch in der Mülltonne bei verschlossenem Deckel etwa ein bis zwei Stunden einweichen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen sollte man nach der Einwirkzeit noch mit einer Bürste nachhelfen und die Verkrustungen per Hand lösen. Aber Achtung: immer Handschuhe und Schutzbrille tragen, denn Essig kann Hautreizungen verursachen.
Neben Essigessenz eignet sich auch Zitronensäure für die Reinigung der Mülltonne. Dafür die Zitronensäure gemäß Herstellerangaben in Wasser auflösen und genau wie Essigessenz verwenden.
Tipp
Bioabfälle in dafür vorgesehenen Mülltüten sammmeln oder in Zeitungspapier wickeln, bevor sie entsorgt werden. So bleibt die Mülltonne länger sauber.
Bei Ungeziefer Mülltonnen besonders behandeln
Bevor es an die Säuberung der Mülltonne geht, sollte stets überprüft werden, ob sich Ungeziefer in den Tonnen eingenistet hat. Im Sommer kann das besonders bei Biotonnen vorkommen, wenn sich der Inhalt zersetzt. Vor allem Maden können sich langfristig in den Mülltonnen einnisten. Bei warmen Temperaturen und feuchtem Klima in den Behältern fühlen sich Fliegen so wohl, dass sie ihre Eier in der Tonne ablegen und es zu einem Madenbefall kommt. Da dieser sich schnell auf umliegende Tonnen ausbreiten kann, sollten die weißen Larven vor der eigentlichen Säuberung entfernt werden. Dafür reichen schon einfache Hausmittel. Dabei wird die Mülltonne bei Maden oder anderen Schädlingen mit einem Gemisch aus Salz, Essig und warmem Wasser gereinigt und später ausgewaschen.
Alle Gemische desinfizieren die Oberfläche des Kunststoffs und neutralisieren unangenehme Gerüche. Alternativ kann man auf spezielle Kunststoffreiniger setzen, die man gezielt auf die Oberfläche der Mülltonnen spritzt und anschließend mit klarem Wasser abspült.
Mülltonnen mit Wasserdruck auswaschen
Wer seine Mülltonne gründlich reinigen möchte, greift zu einem Mitteldruckreiniger. Mit dem Wasserstrahl lassen sich auch hartnäckige Ablagerungen effektiv entfernen und jegliche Überreste von Müll oder auch Moos beseitigen.
Der akkubetriebene Reiniger eignet sich besonders gut für den Außenbereich, denn er benötigt keinen Stromanschluss. Für die Wasserzufuhr kann entweder ein herkömmlicher Wasseranschluss verwendet oder in Verbindung mit einem Saugschlauch Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wasserkanistern angesaugt werden. Der Wasserdruck ist niedriger als beim Hochdruckreiniger und eignet sich damit gut für die Mülltonnenreinigung. Denn mit maximal 24 bar beschädigt er den Kunststoff der Tonnen nicht, ist aber vollkommen ausreichend für das Abspritzen von losem Schmutz.
Und so erfolgt die Reinigung der Mülltonne mit dem Mitteldruckreiniger:
- Zunächst wird der Gartenschlauch an den dafür vorgesehenen Anschluss montiert. Um das Gerät mit aufgeladenem 18 V Akkupack nun in Betrieb zu nehmen, muss die Verriegelung am Geräteschalter gelöst werden. Um mit der Arbeit loszulegen, wird einfach der Geräteschalter gedrückt.
- Mit dem Wasserstrahl wird das Innere der Mülltonne nun von oben nach unten ausgewaschen. Der Dreck wird gelöst und sammelt sich auf dem Tonnenboden. Gegebenenfalls muss die Tonne zwischendurch geleert und der Inhalt in einen Gully entsorgt werden.
- Danach sollte die Tonne erneut gründlich ausgespült werden, bis alle Verschmutzungen verschwunden sind.
- Nun wird noch die Außenseite der Tonne kurz mit dem Mitteldruckreiniger abgespritzt.
Tipp
Damit sich das Wasser bei der Reinigung nicht in der Mülltonne sammelt, kann diese zuvor auch auf den Boden gelegt werden ‒ so wird das Wasser direkt aus der Tonne gespült. Für eine bequeme Reinigung empfiehlt sich hierbei ein variables Strahlrohr mit verstellbarem 360° Gelenk. Wird es auf einem Verlängerungsrohr angebracht und in einem rechten Winkel eingestellt, kann bequem aus dem Stand heraus gereinigt werden.
Wer besonders hartnäckige Gerüche entfernen möchte, greift zusätzlich zu einem Reinigungsmittel, das beispielsweise mit Hilfe einer Schaumdüse aufgebracht werden kann. Für die Mülltonnenreinigung bietet sich hier ein Kunststoffreiniger an. Neben höchster Reinigungsleistung entfernt er nicht nur effektiv festsitzenden Schmutz, sondern schützt Farbe und Material der Behälter langanhaltend.
Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen, die sich durch den Wasserstrahl nicht lösen lassen, kann man zusätzlich eine Waschbürste einsetzen ‒ für eine spritzfreie Reinigung der Mülltonnen. Dazu wird die Bürste am Mitteldruckreiniger montiert und mit den extralangen Borsten im Inneren der Behälter gearbeitet. Die Düse an der Bürste ermöglicht ein abwechselndes Schrubben und Strahlen. Durch den drehbaren Kopf lassen sich auch schwer erreichbare Stellen reinigen. Alternativ kann der im
Lieferumfang enthaltene Dreckfräser zum Einsatz kommen, der mit seinem rotierenden Strahl ebenfalls für eine hohe Reinigungsleistung sorgt.
Auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist zur Mülltonnenreinigung möglich. Am Strahlrohr bzw. der Pistole sollte jedoch ein möglichst geringer Druck eingestellt werden, um den Rückstrahl aus der Tonne zu reduzieren. Mit Hilfe der Reinigungsmittelaufbringung am Gerät lässt sich im Niederdruck auch mit dem Hochdruckreiniger Reinigungsmittel auf die Oberfläche auftragen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen, bis alle Verschmutzungen entfernt sind. Bei leichten Verschmutzungen reicht auch schon ein Gartenschlauch, zum Beispiel in Kombination mit einer Reinigungsspritze, die durch ihren rotierenden Strahl eine mühelose Reinigung ermöglicht.
Mülltonne nach dem Reinigen trocknen lassen
Egal, ob die Mülltonne per Hand oder mit einem Gerät gewaschen wurde: Der Behälter sollte immer gut trocknen, bevor neue Müllsäcke eingefüllt werden. Sollte sich noch Restfeuchtigkeit im Inneren befinden, können sich leicht Schimmel und Ablagerungen bilden. Am besten lässt man die Tonne nach dem Reinigen kopfüber an einer Wand stehen. So kann überschüssiges Wasser hinauslaufen und die Luft trotzdem gut durch das Innere der Behälter zirkulieren. Um die Tonne effektiv zu trocknen, kann man auch altes Zeitungspapier nehmen. Aufgrund der hohen Saugfähigkeit lässt sich damit die Mülltonne gleichzeitig auswischen und trocknen. Alternativ kann man die Feuchtigkeit auch mit einem Nass-/Trockensauger aus der Mülltonne saugen.