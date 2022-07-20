Um die Mülltonne von hartnäckigem Schmutz zu befreien, lässt sich auf herkömmliche Hausmittel zurückgreifen. Eine einfache und hochwirksame Variante stellt die Behandlung mit Essigessenz dar. Wird Essigessenz im Verhältnis 1:1 mit Wasser gemischt, löst sie nicht nur Schmutz, sondern entfernt auch nachhaltig unangenehme Gerüche. So lassen sich auch stinkende Mülltonnen effektiv reinigen. Zudem ist Essig ökologisch abbaubar und daher eine gute Alternative zu industriellen Reinigern. Nachdem die Mülltonne mit dem Schlauch ausgespült wurde, wird der selbstgemachte Essigreiniger mit etwas Wasser in die Tonne gegeben. Bei leichten Verschmutzungen muss das Gemisch in der Mülltonne bei verschlossenem Deckel etwa ein bis zwei Stunden einweichen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen sollte man nach der Einwirkzeit noch mit einer Bürste nachhelfen und die Verkrustungen per Hand lösen. Aber Achtung: immer Handschuhe und Schutzbrille tragen, denn Essig kann Hautreizungen verursachen.

Neben Essigessenz eignet sich auch Zitronensäure für die Reinigung der Mülltonne. Dafür die Zitronensäure gemäß Herstellerangaben in Wasser auflösen und genau wie Essigessenz verwenden.