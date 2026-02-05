Autoinnenreinigungsset
Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.
Mit dem umfangreichen Zubehörset bestehend aus 1,5 Meter Verlängerungsschlauch, extra langer Fugendüse, Autodüse, Saugpinsel mit harten Borsten, Saugpinsel mit weichen Borsten und Mikrofasertuch für glatte Oberflächen und Fensterflächen wird die Autoinnenreinigung zum Kinderspiel – und das Auto zur restlos sauberen Wohlfühlzone. Ob Fußraum, Fußmatte, Autositze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Fenster oder Kofferraum: Mit diesem Zubehörset ist der gesamte Autoinnenraum im Handumdrehen blitzsauber. Selbst schwer erreichbare Stellen wie Zwischenräume sowie empfindliche Oberflächen können perfekt gereinigt werden. Das Zubehörset ist für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger geeignet.
Merkmale und Vorteile
Umfangreiches Zubehörset für die gründliche Komplettreinigung des Autoinnenraums
Inklusive 1,5 m Verlängerungsschlauch für größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit
Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|6
|Faserzusammensetzung Textil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Zwischenräume
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Seitentaschen im Auto
- Armaturenbrett
- Mittelkonsole
- Kofferraum
- Autositze
- Rückbank
- Fußraum
- Autoscheiben