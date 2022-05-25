Bei dem Nass-/Trockensauger WD 5 S V-25/5/22 sind Gerät, Saugschlauch und umschaltbare Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt. Damit erzielt der Nass-/Trockensauger bei 1200 Watt Nennleistungsaufnahme beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.