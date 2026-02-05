WD 6 P Premium
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
WD 6 P Premium Ersatzteile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Auszeichnung von "HAUS & GARTEN TEST"
In der Ausgabe 03/2018 der Zeitschrift "HAUS & GARTEN TEST" wurde unser WD 6 P Premium getestet und mit der Note 1,3 ausgezeichnet.
Mit "SEHR GUT" bewertet
In der Zeitschrift "Selber machen" wurde unser Sauger getestet und konnte in allen Bereichen überzeugen. Er erhält die Gesamtnote "SEHR GUT".
Bestes Produkt des Jahres 2017
Unser Sauger wurde von den Lesern der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" zum Sieger in der Kategorie "Nass-Trocken-Sauger" gewählt.
Ausgezeichnet mit 5 Sternen
Das Internet-Portal heimwerker.de hat unseren Mehrzwecksauger WD 6 P Premium ausführlich getestet und mit hervorragenden 5 von 5 Sternen bewertet
Testsieger "Heimwerker-Praxis"
Der Mehrzwecksauger WD 6 P Premium ging in der Zeitschrift "Heimwerker-Praxis 1/2016" als Testsieger mit der Note 1,3 hervor.
Auszeichnung "Haus und Garten Test"
Der Kärcher Mehrzwecksauger WD 6 P Premium wurde von der Zeitschrift "Haus und Garten Test" mit der Note "Sehr gut 1,4" ausgezeichnet.