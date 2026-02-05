WD 6 P Premium

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.

> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
Zubehör
WD 6 P Premium Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 

AUSZEICHNUNGEN

WD 6 P Premium - Auszeichnung von "HAUS & GARTEN TEST"

Auszeichnung von "HAUS & GARTEN TEST"

In der Ausgabe 03/2018 der Zeitschrift "HAUS & GARTEN TEST" wurde unser WD 6 P Premium getestet und mit der Note 1,3 ausgezeichnet.

WD 6 P Premium selber machen 032017

Mit "SEHR GUT" bewertet

In der Zeitschrift "Selber machen" wurde unser Sauger getestet und konnte in allen Bereichen überzeugen. Er erhält die Gesamtnote "SEHR GUT".

WD 6 P Premium - Bestes Produkt des Jahres 2017

Bestes Produkt des Jahres 2017

Unser Sauger wurde von den Lesern der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" zum Sieger in der Kategorie "Nass-Trocken-Sauger" gewählt.

heimwerker.de - WD 6 P Premium

Ausgezeichnet mit 5 Sternen

Das Internet-Portal heimwerker.de hat unseren Mehrzwecksauger WD 6 P Premium ausführlich getestet und mit hervorragenden 5 von 5 Sternen bewertet

Testsieger Mehrzwecksauger Heimwerker Praxis

Testsieger "Heimwerker-Praxis"

Der Mehrzwecksauger WD 6 P Premium ging in der Zeitschrift "Heimwerker-Praxis 1/2016" als Testsieger mit der Note 1,3 hervor.

WD 6 P Premium Haus und Garten Test

Auszeichnung "Haus und Garten Test"

Der Kärcher Mehrzwecksauger WD 6 P Premium wurde von der Zeitschrift "Haus und Garten Test" mit der Note "Sehr gut 1,4" ausgezeichnet.