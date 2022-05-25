WD 5 Control 25/5/22
Der WD 5 Control 25/5/22 mit 25-l-Behälter, 2-in-1 Remote Control für ferngesteuerte Absaugung, Filterreinigung und Filterentnahmetechnik und Power Control für Saugleistungsregulierung.
Der WD 5 Control 25/5/22 liefert mit seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz ausgezeichnete Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Durch die Anbringung der 2-in-1 Remote Control am Saugschlauch kann der Nass-/ Trockensauger komfortabel gestartet und gestoppt werden, welches den Weg zum Sauger spart. Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen schaltet sich der Nass-/Trockensauger dank automatischer Vibrationserkennung selbstständig ein und ermöglicht so nahtloses Arbeiten. Dank herausragende Filterreinigung und patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter ohne Schmutzkontakt wechseln, während die Filterabreinigung die Saugleistung spielend leicht wieder herstellt. Darüber hinaus ist er mit der Power Control-Funktion zur stufenlosen Saugregulierung ausgestattet. Zusätzlich bietet neben der kraftvollen Saugfunktion eine praktische Blasfunktion für filigrane Reinigungsaufgaben. Der WD 5 Control 25/5/22 verfügt über einen großzügigen 25-Liter-Kunststoffbehälter, 5 Meter Kabel und einen 2,2-Meter-Saugschlauch. Zudem besitzt er eine praktische und platzsparende Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf.
Merkmale und Vorteile
2-in-1 Remote Control1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.
2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!
Power ControlDie Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
- Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter.
- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Lenkrollenbremse
- Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- 2-in-1 Remote Control
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
- Lenkrollen mit Bremse: 1 Stück
Anwendungsgebiete
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 Control 25/5/22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.