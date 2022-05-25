Der WD 5 Control 25/5/22 liefert mit seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz ausgezeichnete Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Durch die Anbringung der 2-in-1 Remote Control am Saugschlauch kann der Nass-/ Trockensauger komfortabel gestartet und gestoppt werden, welches den Weg zum Sauger spart. Bei der Arbeit mit Akku-Elektrowerkzeugen schaltet sich der Nass-/Trockensauger dank automatischer Vibrationserkennung selbstständig ein und ermöglicht so nahtloses Arbeiten. Dank herausragende Filterreinigung und patentierten Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter ohne Schmutzkontakt wechseln, während die Filterabreinigung die Saugleistung spielend leicht wieder herstellt. Darüber hinaus ist er mit der Power Control-Funktion zur stufenlosen Saugregulierung ausgestattet. Zusätzlich bietet neben der kraftvollen Saugfunktion eine praktische Blasfunktion für filigrane Reinigungsaufgaben. Der WD 5 Control 25/5/22 verfügt über einen großzügigen 25-Liter-Kunststoffbehälter, 5 Meter Kabel und einen 2,2-Meter-Saugschlauch. Zudem besitzt er eine praktische und platzsparende Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf.