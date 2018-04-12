Der WD 2 Plus V-12/4/18/C besticht durch seine kompakte Bauweise und ist super saugstark und energieeffizient – und das bei einer Nennleistungsaufnahme von nur 1000 W. Das Gerät erzielt Top-Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten und stoßfesten 12-Liter-Kunststoffbehälter, ein 4-m-Kabel sowie einen 1,8 m langen Saugschlauch mit geradem Handgriff, Clips-Bodendüse und Vliesfilterbeutel. Der einteilige Patronenfilter ermöglicht das Saugen von trockenem und nassem Schmutz ganz ohne Filterwechsel und lässt sich durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Filterkorb montieren. Der Sauger hat zudem eine praktische Blasfunktion, die unter anderem an Stellen eingesetzt werden kann, wo Saugen nur schwer möglich ist. Die Ablagefläche auf dem Gerätekopf dient der sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen. Rohre und Bodendüsen lassen sich ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischenparken. Zudem punktet das Gerät mit seiner platzsparenden Verstauung, einer leichten Zubehöraufbewahrung, dem „Pull & Push“-Verschlusssystem und einem ergonomisch geformten Tragegriff für einen komfortablen Transport.