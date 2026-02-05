WD 3 Battery Premium
Die Premium-Variante des akkubetriebenen WD 3 Battery Nass-/Trockensaugers der 36 V Battery Power Akku-Plattform ist mit einem 17-l-Edelstahlbehälter ausgestattet. Akku separat erhältlich.
Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium bietet nicht nur maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Er überzeugt gleich mit einer ganzen Reihe an Vorteilen. Zum Beispiel mit dem 17 Liter fassenden und äußerst stabilen Edelstahlbehälter. Einem Patronenfilter, der das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel zum Kinderspiel macht. Dem abnehmbaren Handgriff für das Anbringen von Zubehör direkt am strömungsoptimierten Saugschlauch. Einer Clips-Bodendüse inklusive Mischeinsatz für eine ideale Schmutzaufnahme. Einer Laufzeit von 15 bzw. 30 Minuten mit dem Lithium-Ionen Wechselakku Battery Power 36/25 bzw. Battery Power 36/50 (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten). Einer Parkposition für Saugrohr und Bodendüse. Und zusätzlichen Extras wie der Blasfunktion, dem „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, dem ergonomischen Tragegriff und der äußerst praktischen Zubehöraufbewahrung. Besonders praktisch: Die Akkus anderer 36 V Battery Power Geräte können dank Akku-Plattform Kompatibilität auch im WD 3 Battery Premium verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.
Bodendüse und Saugschlauch
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Große Transportrollen
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|300
|Saugleistung (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 40
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
WD 3 Battery Premium Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.