Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium bietet nicht nur maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Er überzeugt gleich mit einer ganzen Reihe an Vorteilen. Zum Beispiel mit dem 17 Liter fassenden und äußerst stabilen Edelstahlbehälter. Einem Patronenfilter, der das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel zum Kinderspiel macht. Dem abnehmbaren Handgriff für das Anbringen von Zubehör direkt am strömungsoptimierten Saugschlauch. Einer Clips-Bodendüse inklusive Mischeinsatz für eine ideale Schmutzaufnahme. Einer Laufzeit von 15 bzw. 30 Minuten mit dem Lithium-Ionen Wechselakku Battery Power 36/25 bzw. Battery Power 36/50 (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten). Einer Parkposition für Saugrohr und Bodendüse. Und zusätzlichen Extras wie der Blasfunktion, dem „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, dem ergonomischen Tragegriff und der äußerst praktischen Zubehöraufbewahrung. Besonders praktisch: Die Akkus anderer 36 V Battery Power Geräte können dank Akku-Plattform Kompatibilität auch im WD 3 Battery Premium verwendet werden.