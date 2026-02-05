Grenzenlos saugen: angetrieben von 2 18-Volt-Akkus und einem starken 36-Volt-Motor. Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual Battery Set ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform und überzeugt mit kraftvoller Saugleistung und großer Bewegungsfreiheit. Das Gerät, der 2,2-Meter-Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Der Sauger besitzt einen stoßfesten 20-Liter-Kunststoffbehälter, Vliesfilterbeutel und einen Flachfaltenfilter, der sich für Nonstop-Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel eignet. Dank patentierter Entnahmetechnik lässt sich der Filter sekundenschnell ausbauen und reinigen – ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die Blasfunktion. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Features sind der ergonomische Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Im Lieferumfang sind 2 18 V Kärcher Battery Power-Akkus und ein Ladegerät enthalten.