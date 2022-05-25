Der Nass-/Trockensauger WD 5 P V-25/5/22 mit 1200 Watt Nennleistungsaufnahme erreicht beste Reinigungsergebnisse, sowohl bei trockenem und nassem als auch feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen 25-Liter-Kunststoffbehälter, 5 m Kabel, einen 2,2 m langen Saugschlauch, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht eingestellt werden. Durch die patentierte Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch Drücken der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine direkte Zubehöranbringung am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.