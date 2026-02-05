Leistungsstark und mobil: Der 36-Volt-Motor des Akku-Nass-/Trockensaugers WD 4-18 S Dual wird von 2 18-Volt-Akkus angetrieben für eine kraftvolle Saugleistung und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Der Akku-Nass-/Trockensauger ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform und beseitigt nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Der Sauger besitzt einen robusten 20-Liter-Edelstahlbehälter, einen 2,2-Meter-Saugschlauch, eine Clips-Bodendüse, Vliesfilterbeutel und einen komfortablen Flachfaltenfilter, der sich für Nonstop-Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel eignet. Dank patentierter Entnahmetechnik lässt sich der Filter sekundenschnell ausbauen und reinigen – ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die Blasfunktion. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Features sind der ergonomische Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters.