Der Nass-/Trockensauger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze WD 4 S Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Der WD 4 S Go!Further inklusive Autodüse und Saugpinselset ist super saugstark und energieeffizient mit 1100 W: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 S Go!Further sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-l-Edelstahlbehälter und ist ausgestattet mit einem 5 m Kabel, einem 2,2 m Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers für eine gründliche Reinigung einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt.