WD 4 S Go!Further
Der WD 4 S Go!Further ist eine limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 35 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung wie z. B. der Autodüse.
Der Nass-/Trockensauger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze WD 4 S Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Der WD 4 S Go!Further inklusive Autodüse und Saugpinselset ist super saugstark und energieeffizient mit 1100 W: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 S Go!Further sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-l-Edelstahlbehälter und ist ausgestattet mit einem 5 m Kabel, einem 2,2 m Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers für eine gründliche Reinigung einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt.
Merkmale und Vorteile
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
Praktische Kabel- und ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 35 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier. Verpackung enthält Kunststoffbeutel aus mindestens 50 % Rezyklat.²⁾
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Vliesfilterbeutel mit praktischem Versschlusssystem
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1100
|Saugleistung (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|max. 240
|Luftmenge (l/s)
|max. 55
|Behältergröße (l)
|20
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Schwarz Behälter Edelstahl Gerätebumper Schwarz
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bezogen auf das Verpackungsinnere.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Autodüse
- Saugpinsel mit weichen Borsten
- Saugpinsel mit harten Borsten
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
WD 4 S Go!Further Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.