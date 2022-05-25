Extrem saugstark und energieeffizient: Mit nur 1200 Watt Nennleistungsaufnahme erzielt der Nass-/Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22 beste Reinigungsergebnisse – bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Elektrowerkzeuge können an der Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik problemlos angeschlossen werden. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht eingestellt werden. Durch die patentierte Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter schnell und effizient gereinigt. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine direkte Zubehöranbringung am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können bei Arbeitsunterbrechungen ebenfalls schnell und bequem in der Parkposition am Bumper zwischengeparkt werden.