WD 5 P S V-25/5/22
Extrem saugstark: der WD 5 P S V-25/5/22 mit 25-l-Edelstahlbehälter, Steckdose, 5 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch ist ideal für verschiedene Reinigungsaufgaben im und ums Haus.
Extrem saugstark und energieeffizient: Mit nur 1200 Watt Nennleistungsaufnahme erzielt der Nass-/Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22 beste Reinigungsergebnisse – bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Elektrowerkzeuge können an der Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik problemlos angeschlossen werden. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht eingestellt werden. Durch die patentierte Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter schnell und effizient gereinigt. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine direkte Zubehöranbringung am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können bei Arbeitsunterbrechungen ebenfalls schnell und bequem in der Parkposition am Bumper zwischengeparkt werden.
Merkmale und Vorteile
Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende und sichere Verstauuung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des mitgelieferten Zubehörs.
- Schnelle und sichere Verstauuung des Anschlusskabels über den am Gerät integrierten Kabelhaken.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Vliesfilterbeutel
- Für die schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände, die sich z. B. auf der Werkbank befinden.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 646
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Leistungsregulierung
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 P S V-25/5/22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.