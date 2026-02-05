WD 3 Battery
Grenzenlos saugen: der akkubetriebene WD 3 Battery Nass-/Trockensauger der 36 V Battery Power Akku-Plattform mit vielseitigem Zubehör für Boden- und Handanwendungen. Akku separat erhältlich.
Der WD 3 Battery ist so funktional wie ein Nass-/Trockensauger mit Kabel, braucht aber keinen Stromanschluss. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Akku 15 bis 30 Minuten (Akku nicht im Lieferumfang enthalten). Der flexible Akku-Nass-/Trockensauger verfügt zudem über einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Der strömungsoptimierte Saugschlauch und die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit. Praktisch ist auch der abnehmbare Handgriff, der die Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch ermöglicht. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, der ergonomische Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 3 Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Akku-Plattform können Akkus anderer 36 V Battery Power Geräte auch im WD 3 Battery verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.
Bodendüse und Saugschlauch
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Große Transportrollen
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|300
|Saugleistung (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 40
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
WD 3 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.