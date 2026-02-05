Der WD 3 Battery ist so funktional wie ein Nass-/Trockensauger mit Kabel, braucht aber keinen Stromanschluss. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Akku 15 bis 30 Minuten (Akku nicht im Lieferumfang enthalten). Der flexible Akku-Nass-/Trockensauger verfügt zudem über einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Der strömungsoptimierte Saugschlauch und die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit. Praktisch ist auch der abnehmbare Handgriff, der die Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch ermöglicht. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, der ergonomische Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 3 Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Akku-Plattform können Akkus anderer 36 V Battery Power Geräte auch im WD 3 Battery verwendet werden.