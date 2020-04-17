WD 3 P S V-17/4/20
Der WD 3 P S V-17/4/20 garantiert mit 17-l-Edelstahlbehälter, einer Steckdose für Elektrowerkzeugen, einem 4-m-Kabel und 2 m Saugschlauch Leistung und Effizienz in der Hobbywerkstatt.
Der WD 3 P S V-17/4/20 ist saugstark und energieeffizient bei nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Dabei sind sowohl das Gerät als auch der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt – für die besten Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger punktet mit seiner kompakten Bauweise und einem robusten 17-Liter-Edelstahlbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch und Vliesfilterbeutel. Dank des einteiligen Patronenfilters ist das Aufsaugen von sowohl nassem als auch trockenem Schmutz ohne Filterwechsel möglich. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen und der entstehende Schmutz direkt abgesaugt werden. Die Blasfunktion ist nützlich beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Die Aufbewahrung des Schlauchs erfolgt platzsparend durch das Einhängen am Gerätekopf. Das Kabel kann am Kabelhaken verstaut werden, Rohre und Bodendüsen am Bumper. Das „Pull & Push“-Verschlusssystem ermöglicht einfachstes Öffnen und Schließen des Behälters. Der Handgriff des Saugers kann abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.
Merkmale und Vorteile
Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit ElektrowerkzeugenSchmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.
PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Praktische Kabel- und ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
- Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose (W)
|min. 100 - max. 2100
|Saugleistung (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Luftmenge (l/s)
|max. 45
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|4
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 493
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Patronenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Klappbarer Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
WD 3 P S V-17/4/20 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.