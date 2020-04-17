Der WD 3 P S V-17/4/20 ist saugstark und energieeffizient bei nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Dabei sind sowohl das Gerät als auch der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt – für die besten Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger punktet mit seiner kompakten Bauweise und einem robusten 17-Liter-Edelstahlbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch und Vliesfilterbeutel. Dank des einteiligen Patronenfilters ist das Aufsaugen von sowohl nassem als auch trockenem Schmutz ohne Filterwechsel möglich. Über die integrierte Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik können Elektrowerkzeuge wie Sägen oder Schleifgeräte angeschlossen und der entstehende Schmutz direkt abgesaugt werden. Die Blasfunktion ist nützlich beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen. Die Aufbewahrung des Schlauchs erfolgt platzsparend durch das Einhängen am Gerätekopf. Das Kabel kann am Kabelhaken verstaut werden, Rohre und Bodendüsen am Bumper. Das „Pull & Push“-Verschlusssystem ermöglicht einfachstes Öffnen und Schließen des Behälters. Der Handgriff des Saugers kann abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.