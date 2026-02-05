Der WD 1 Classic mit schwarzem Gerätekopf besticht durch seine kompakte Bauweise und ist saugstark und energieeffizient – bei einer Nennleistungsaufnahme von nur 850 Watt. Das Gerät erzielt damit Top-Reinigungsergebnisse bei trockenem, nassem, feinem und grobem Schmutz. Der Nass-/Trockensauger hat einen robusten 12-Liter-Kunststoffbehälter, ein 3-Meter-Kabel sowie einen 1,8 Meter langen Saugschlauch mit geradem Handgriff, eine Clips-Bodendüse, einen Schaumstofffilter und einen Vliesfilterbeutel. Der Sauger hat zudem eine praktische Blasfunktion, die unter anderem an Stellen eingesetzt werden kann, wo Saugen nur schwer möglich ist. Die Ablagefläche auf dem Gerätekopf dient der sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie Schrauben und Nägel. Zudem punktet das Gerät mit seiner platzsparenden Verstauung, dem „Pull & Push“-Verschlusssystem und einem ergonomisch geformten Tragegriff für einen komfortablen Transport.