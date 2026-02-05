WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
Der Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/35 mit 17-l-Kunststoffbehälter, 4 m Kabel und 3,5 m Saugschlauch punktet durch seine Autodüse und eine extra lange Fugendüse.
Der Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/35 ist ein saugstarkes und energieeffizientes Einstiegsgerät mit nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Das Gerät, der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse, egal ob trockener, nasser, feiner oder grober Schmutz. Der Sauger überzeugt mit seiner zusätzlichen Autodüse für müheloses Absaugen textiler Oberflächen und einer extra langen Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie unter anderem im Zwischenraum der Mittelkonsole. Zudem besticht er durch kompakte Bauweise, ansprechendes Design und den stoßfesten 17-Liter-Kunststoffbehälter. Ausgestattet ist das Gerät standardmäßig mit 4 m Kabel, 3,5 m Saugschlauch mit abnehmbarem Handgriff, Clips-Bodendüse, Patronenfilter und Vliesfilterbeute. Für Saugen auf engstem Raum können der Handgriff abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch aufgesteckt werden. Die Schlauchaufbewahrung erfolgt am Gerätekopf durch Einhängen auf beiden Seiten. Weitere Features: Drehschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts, „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff.
Merkmale und Vorteile
PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Praktische Kabel- und ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Schlauchaufbewahrung am GerätekopfPlatzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung z.B. aus einem Kiesbeet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1000
|Saugleistung (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Luftmenge (l/s)
|max. 45
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|4
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|74
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 492
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 3.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Extra lange Fugendüse (350 mm)
- Autodüse
- Patronenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Klappbarer Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
