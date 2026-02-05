Der Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/35 ist ein saugstarkes und energieeffizientes Einstiegsgerät mit nur 1000 Watt Nennleistungsaufnahme. Das Gerät, der Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse, egal ob trockener, nasser, feiner oder grober Schmutz. Der Sauger überzeugt mit seiner zusätzlichen Autodüse für müheloses Absaugen textiler Oberflächen und einer extra langen Fugendüse für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie unter anderem im Zwischenraum der Mittelkonsole. Zudem besticht er durch kompakte Bauweise, ansprechendes Design und den stoßfesten 17-Liter-Kunststoffbehälter. Ausgestattet ist das Gerät standardmäßig mit 4 m Kabel, 3,5 m Saugschlauch mit abnehmbarem Handgriff, Clips-Bodendüse, Patronenfilter und Vliesfilterbeute. Für Saugen auf engstem Raum können der Handgriff abgenommen und das Zubehör direkt auf den Saugschlauch aufgesteckt werden. Die Schlauchaufbewahrung erfolgt am Gerätekopf durch Einhängen auf beiden Seiten. Weitere Features: Drehschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts, „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff.