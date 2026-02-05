WD 3 Battery Premium Set

Ohne Kabel, aber inkl. Akku, 17-l-Edelstahlbehälter und Zubehören für mehr Flexibilität: der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set aus der 36 V Battery Power Akku-Plattform.

Im WD 3 Battery Premium Set ist der Akku mit einer Laufzeit von 15 Minuten schon mit drin – damit man gleich losgehen kann. Dabei wird der Akkustatus immer auf dem LCD-Display des Akkus angezeigt. Der akkubetriebene und saugstarke Nass-/Trockensauger enthält in der Premium-Variante einen robusten und stoßfesten Edelstahlbehälter. Unabhängig vom Stromnetz bietet er die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz verbessern die Schmutzaufnahme und ermöglichen restlose Sauberkeit. Dank Patronenfilter lässt sich trockener und nasser Schmutz ganz ohne Filterwechsel bequem aufsaugen. Ebenfalls inklusive: Blasfunktion, abnehmbarer Handgriff für eine direkte Zubehöranbringung, Parkposition für Saugrohr und Bodendüse, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Der WD 3 Battery Premium Set ist Teil der 36 V Battery Power Plattform, wodurch sein Akku auch in anderen 36 V Akku-Plattform Geräten eingesetzt werden kann - für noch mehr Flexibilität.

Merkmale und Vorteile
Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set: 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set: Spezieller Patronenfilter
Spezieller Patronenfilter
Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set: Praktische Blasfunktion
Praktische Blasfunktion
Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.
Bodendüse und Saugschlauch
  • Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
  • Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Abnehmbarer Handgriff
  • Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
  • Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
  • Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Zubehöraufbewahrung
  • Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
  • Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
  • Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Große Transportrollen
  • Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W) 300
Saugleistung (W) 80
Vakuum (mbar) max. 110
Luftmenge (l/s) max. 40
Behältergröße (l) 17
Behältermaterial Edelstahl
Farbe Komponente Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
Nennweite Zubehör (mm) 35
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 36
Kapazität (Ah) 2,5
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) ca. 15 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min) 315
Ladestrom (A) 0,5
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 5,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 10
Abmessungen (L × B × H) (mm) 388 x 340 x 525

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
  • Akku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
  • Ladegerät: 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
  • Länge Saugschlauch: 2 m
  • Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
  • Material Saugschlauch: Kunststoff
  • Abnehmbarer Handgriff
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 0.5 m
  • Nennweite Saugrohre: 35 mm
  • Material Saugrohre: Kunststoff
  • Nass-/Trockensaugdüse: Clips
  • Fugendüse
  • Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
  • Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig

Ausstattung

  • Intelligentes Display: Im Akku integriert
  • Blasfunktion
  • Parkposition
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Stoßfester Umlaufschutz
  • Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Gartenhaus
  • Fahrzeuginnenraum
  • Flüssigkeiten
  • Werkstatt
  • Garage
  • Keller
  • Eingangsbereich
  • Hobbyraum
