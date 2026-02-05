WD 3 Battery Premium Set
Ohne Kabel, aber inkl. Akku, 17-l-Edelstahlbehälter und Zubehören für mehr Flexibilität: der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set aus der 36 V Battery Power Akku-Plattform.
Im WD 3 Battery Premium Set ist der Akku mit einer Laufzeit von 15 Minuten schon mit drin – damit man gleich losgehen kann. Dabei wird der Akkustatus immer auf dem LCD-Display des Akkus angezeigt. Der akkubetriebene und saugstarke Nass-/Trockensauger enthält in der Premium-Variante einen robusten und stoßfesten Edelstahlbehälter. Unabhängig vom Stromnetz bietet er die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz verbessern die Schmutzaufnahme und ermöglichen restlose Sauberkeit. Dank Patronenfilter lässt sich trockener und nasser Schmutz ganz ohne Filterwechsel bequem aufsaugen. Ebenfalls inklusive: Blasfunktion, abnehmbarer Handgriff für eine direkte Zubehöranbringung, Parkposition für Saugrohr und Bodendüse, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Der WD 3 Battery Premium Set ist Teil der 36 V Battery Power Plattform, wodurch sein Akku auch in anderen 36 V Akku-Plattform Geräten eingesetzt werden kann - für noch mehr Flexibilität.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.
Bodendüse und Saugschlauch
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Große Transportrollen
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|300
|Saugleistung (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 40
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|315
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Blasfunktion
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
