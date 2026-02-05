Im WD 3 Battery Premium Set ist der Akku mit einer Laufzeit von 15 Minuten schon mit drin – damit man gleich losgehen kann. Dabei wird der Akkustatus immer auf dem LCD-Display des Akkus angezeigt. Der akkubetriebene und saugstarke Nass-/Trockensauger enthält in der Premium-Variante einen robusten und stoßfesten Edelstahlbehälter. Unabhängig vom Stromnetz bietet er die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz verbessern die Schmutzaufnahme und ermöglichen restlose Sauberkeit. Dank Patronenfilter lässt sich trockener und nasser Schmutz ganz ohne Filterwechsel bequem aufsaugen. Ebenfalls inklusive: Blasfunktion, abnehmbarer Handgriff für eine direkte Zubehöranbringung, Parkposition für Saugrohr und Bodendüse, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Der WD 3 Battery Premium Set ist Teil der 36 V Battery Power Plattform, wodurch sein Akku auch in anderen 36 V Akku-Plattform Geräten eingesetzt werden kann - für noch mehr Flexibilität.