Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 6 Control P S 30/6/35/T. Der überaus saugstarke und energieeffiziente Nass-/Trockensauger bietet beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, feinem und grobem Schmutz. Die innovative 2-in-1-Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetooth-Fernbedienung. Das Besondere: Sobald Sie mit einem Akku-Elektrowerkzeug arbeiten, erfasst die Fernbedienung die entstehenden Vibrationen und aktiviert den Sauger automatisch. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 6 Control P S dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 6 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.