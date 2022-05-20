Super saugstark und energieeffizient mit 1100 Watt: Beim Nass-/Trockensauger WD 4 P V-20/5/22 sind Gerät, Saugschlauch und die Clips-Bodendüse optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Nasser, trockener, feiner oder grober Schmutz wird nonstop ohne Filterwechsel entfernt. Das Gerät besitzt einen robusten und stoßfesten 20-Liter-Kunststoffbehälter und ist ausgestattet mit einem 5-Meter-Kabel, einem 2,2-Meter-Saugschlauch, Clips-Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Die eingebaute Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik vereinfacht die Arbeit mit Elektrowerkzeug. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers einfach und schnell ausbauen – ganz ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die zusätzliche Blasfunktion. Der abnehmbare Handgriff erlaubt die Zubehöranbringung direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Vorteile sind das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff für den komfortablen Transport.