WD 3 Battery Set
Sofort startklar: der akkubetriebene WD 3 Battery Set inkl. Akku. Ein kabelloser Nass-/Trockensauger aus der 36 V Battery Power Akku-Plattform für vielseitige Boden- und Handanwendung.
Der akkubetriebene WD 3 Battery Set ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz bei voller Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Die Laufzeit des im Set enthaltenen Akkus beträgt 15 Minuten. Dank Real Time Technology zeigt das LCD-Display des Akkus jederzeit den Akkustatus an. Das saugstarke Gerät enthält einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen. Der Patronenfilter ermöglicht ein bequemes Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz – ganz ohne Filterwechsel. Für eine optimale Schmutzaufnahme und restlose Sauberkeit sorgen der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz. Dank des problemlos abnehmbaren Handgriffs lässt sich Zubehör direkt am Saugschlauch anbringen. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten der 36 V Battery Power Akku-Plattform verwendet werden - für grenzenlose Bewegungsfreiheit.
Merkmale und Vorteile
36 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
Spezieller PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.
Bodendüse und Saugschlauch
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Saugschlauch und Zubehör.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.
Große Transportrollen
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|300
|Saugleistung (W)
|80
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 40
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|315
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Blasfunktion
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
