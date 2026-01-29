Der akkubetriebene WD 3 Battery Set ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz bei voller Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers. Die Laufzeit des im Set enthaltenen Akkus beträgt 15 Minuten. Dank Real Time Technology zeigt das LCD-Display des Akkus jederzeit den Akkustatus an. Das saugstarke Gerät enthält einen robusten und stoßfesten Kunststoffbehälter mit 17 Liter Fassungsvermögen. Der Patronenfilter ermöglicht ein bequemes Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz – ganz ohne Filterwechsel. Für eine optimale Schmutzaufnahme und restlose Sauberkeit sorgen der strömungsoptimierte Saugschlauch sowie die clevere Clips-Bodendüse mit Mischeinsatz. Dank des problemlos abnehmbaren Handgriffs lässt sich Zubehör direkt am Saugschlauch anbringen. Bei Arbeitsunterbrechungen können Saugrohr und Bodendüse dank Parkposition bequem zwischengeparkt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull ’n’ Push“-Verschlusssystem, ergonomischer Tragegriff und die äußerst praktische Zubehöraufbewahrung. Und dank der Kompatibilität mit der 36 V Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten der 36 V Battery Power Akku-Plattform verwendet werden - für grenzenlose Bewegungsfreiheit.