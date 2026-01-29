Unabhängig vom Stromanschluss saugen und trotzdem nicht auf die volle Funktionalität eines Nass-/Trockensaugers verzichten? Kein Problem für den akkubetriebenen Einstiegs-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set im kompakten, tragbaren Design. Der im Set enthaltene Akku leistet eine Laufzeit von 10 Minuten und zeigt den Akkustatus dank Real Time Technology jederzeit auf dem integrierten LCD-Display an. Ein robuster und stoßfester Kunststoffbehälter bietet 7 Liter Fassungsvermögen. Dank Patronenfilter geht das Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel bequem von der Hand. Ein strömungsoptimierter Saugschlauch sowie besonders für die Autoinnenreinigung geeignete Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse sorgen dafür, dass der Schmutz restlos entfernt wird. Zubehöre lassen sich bei Arbeitsunterbrechungen oder zur Verstauung bequem aufräumen. Weitere Ausstattungsmerkmale: Blasfunktion, „Pull & Push“-Verschluss-System, ergonomischer Tragegriff und die praktische Zubehör- und Saugschlauchaufbewahrung mit Gummiband. Dank der Kompatibilität mit der 18 V Battery Power Akku-Plattform kann der Akku auch in anderen Geräten dieser Plattform verwendet werden.