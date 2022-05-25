Energieeffizient und leistungsstark für die Reinigung im und ums Haus. Der Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 überzeugt bei 1200 Watt Nennleistungsaufnahme mit den besten Reinigungsergebnissen bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Kunststoffbehälter, ein 5-Meter-Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Filter in Sekundenschnelle ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.