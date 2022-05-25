WD 5 V-25/5/22
Starke Performance: Der WD 5 V-25/5/22 ist mit seinem 25-l-Kunststoffbehälter, 5 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch extrem saugstark und energieeffizient.
Energieeffizient und leistungsstark für die Reinigung im und ums Haus. Der Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 überzeugt bei 1200 Watt Nennleistungsaufnahme mit den besten Reinigungsergebnissen bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät besitzt einen robusten 25-Liter-Kunststoffbehälter, ein 5-Meter-Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch mit abnehmbarem, elektrostatisch geschütztem Handgriff, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Der Flachfaltenfilter eignet sich für nonstop Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Dank patentierter Filterentnahmetechnik lässt sich der Filter in Sekundenschnelle ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter effizient gereinigt und die Saugleistung schnell wieder hergestellt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt eine direkte Anbringung des Zubehörs am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend und sicher verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen zwischengeparkt werden.
Merkmale und Vorteile
Herausragende FilterreinigungStarke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am GerätekopfPlatzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1200
|Saugleistung (W)
|280
|Vakuum (mbar)
|max. 260
|Luftmenge (l/s)
|max. 70
|Behältergröße (l)
|25
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|5
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Umschaltbar
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Filterreinigungsfunktion
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Komfortabler 3-in-1-Tragegriff
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 5 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Renovierung
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Terrasse
- Flüssigkeiten
- Keller
- Hobbyraum
- Eingangsbereich
Zubehör
WD 5 V-25/5/22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.