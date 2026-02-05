WD 3-18 S Battery Set
Der 18 V Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 S Battery Set bietet maximale Flexibilität mit seinem 17-l-Edelstahlbehälter, 2 m Saugschlauch, Blasfunktion und 1-teiligem Patronenfilter.
Mehr Bewegungsfreiheit, mehr Flexibilität: Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 3-18 S Battery Set läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und ist schnell einsatzbereit. Das Gerät, der 2 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten und stoßfesten 17-Liter-Edelstahlbehälter, einem 1-teiligen Patronenfilter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden. Im Lieferumfang sind ein 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Akku und ein Ladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuErmöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.
PatronenfilterFür Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.
Praktische ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben oder Nägel.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|270
|Saugleistung (W)
|75
|Vakuum (mbar)
|max. 110
|Luftmenge (l/s)
|max. 30
|Behältergröße (l)
|17
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|5
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 20 (5,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
|585
|Ladestrom (A)
|0,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|353 x 328 x 488
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Patronenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Intelligentes Display: Im Akku integriert
- Blasfunktion
- Parkposition
- Klappbarer Tragegriff
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Werkstatt
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
WD 3-18 S Battery Set Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.