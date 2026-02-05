Mehr Bewegungsfreiheit, mehr Flexibilität: Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger WD 3-18 S Battery Set läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und ist schnell einsatzbereit. Das Gerät, der 2 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten und stoßfesten 17-Liter-Edelstahlbehälter, einem 1-teiligen Patronenfilter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden. Im Lieferumfang sind ein 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Akku und ein Ladegerät enthalten.