Mit doppelter Kraft saugen: 2 18-Volt-Akkus versorgen einen leistungsstarken 36-Volt-Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform und bietet maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Das Gerät, der 2,2-Meter-Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Der Sauger besitzt einen stoßfesten 20-Liter-Kunststoffbehälter, Vliesfilterbeutel und einen Flachfaltenfilter, der sich für Nonstop-Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel eignet. Dank patentierter Entnahmetechnik lässt sich der Filter sekundenschnell ausbauen und reinigen – ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die Blasfunktion. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Features sind der ergonomische Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters.