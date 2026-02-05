WD 4-18 Dual
Angetrieben von 2 18-V-Akkus und einem leistungsstarken 36-V-Motor: Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual mit 20-l-Kunststoffbehälter, 2,2-m-Schlauch, Blasfunktion und Flachfaltenfilter.
Mit doppelter Kraft saugen: 2 18-Volt-Akkus versorgen einen leistungsstarken 36-Volt-Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 4-18 Dual ist Teil der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform und bietet maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen. Das Gerät, der 2,2-Meter-Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Der Sauger besitzt einen stoßfesten 20-Liter-Kunststoffbehälter, Vliesfilterbeutel und einen Flachfaltenfilter, der sich für Nonstop-Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel eignet. Dank patentierter Entnahmetechnik lässt sich der Filter sekundenschnell ausbauen und reinigen – ohne Schmutzkontakt. Wo nicht gesaugt werden kann, hilft die Blasfunktion. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem am Bumper zwischengeparkt. Weitere Features sind der ergonomische Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters.
Merkmale und Vorteile
18 V + 18 V = 36 V PowerKraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Der Akku-Nass- /Trockensauger mit der höchsten Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range.
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
Praktische BlasfunktionÜberall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Zubehöraufbewahrung
- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Kompakte Geräteverstauung.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Platzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Vliesfilterbeutel
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
- Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters.
Ergonomisch geformter Tragegriff
- Ermöglicht komfortablen Transport des Gerätes.
Spezifikationen
Technische Daten
|Motorspannung (V)
|36
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Nennleistungsaufnahme (W)
|380
|Saugleistung (W)
|100
|Vakuum (mbar)
|max. 150
|Luftmenge (l/s)
|max. 32
|Behältergröße (l)
|20
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Gelb Gerätebumper Gelb
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 14 (2,5 Ah) / ca. 28 (5,0 Ah)
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|385 x 356 x 526
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: 1 Stück, Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 1 Stück, 3-lagig
Ausstattung
- Blasfunktion
- Parkposition
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Terrasse
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gartenhaus
- Fahrzeuginnenraum
- Flüssigkeiten
- Garage
- Keller
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
WD 4-18 Dual Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.